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公安部原副部長孫力軍被控受賄6.46億元 當庭認罪

國情動向 18:02 2022/07/08

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公安部原副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，周五（8日）在吉林省長春市中級法院一審公開開庭審理。孫力軍被控受賄逾6.46億元（人民幣，下同）等，他當庭認罪、悔罪，法庭擇期宣判。

據長春市檢察院指控，2001年至2020年4月，孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市政府外事辦綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長、公安部黨委委員、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣6.46億餘元。

指控續稱，2018年，孫力軍應他人請託，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等行為，影響股票交易價格和交易量，情節特別嚴重。孫力軍還被控違反槍支管理規定，非法持有槍支2支。

孫力軍於2020年4月受查，去年9月被雙開（開除黨籍、公職），中紀委通報曾指他政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，，妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本等，又在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，並使用公安偵查手段對抗組織審查。

公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料

反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」（有片）

責任編輯：林佩怡

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