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安倍晉三身亡 蔡英文痛心遺憾：台灣失去一位重要摯友

國情動向 19:02 2022/07/08

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日本前首相安倍晉三今天在奈良演說期間遭遇槍擊，搶救不治，終年67歲。台灣的總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後至感痛心遺憾，致以最深切的哀悼，認為國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友；台灣方面對嚴厲譴責暴力不法行為。

張惇涵指出，安倍是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，長年以來推動台日關係進展不遺餘力。

他提到，面對疫情衝擊，安倍大力奔走，促成日本政府捐贈台灣「友情疫苗」；面對近年國際與區域政經局勢變遷，他堅持拓展自由開放的印太區域，更稱「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」。他稱，安倍不僅關切台灣的安全，更是堅定地與台灣站在一起，共同維護台海及區域和平穩定，為面臨各項戰略挑戰的印太區域，創造新的戰略架構與希望。

台灣的外交部也提到，今年俄烏戰爭後，安倍敦促各方應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣。安倍的逝世，無論對日本、台灣、乃至對全球民主社會均是一大損失，令人無限惋惜。

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朱立倫：非常沉痛 馬英九譴責暴力行為

國民黨主席朱立倫亦在Facebook發文，指非常沉痛、遺憾失去一位長期支持台灣的老朋友。他表示，安倍長期支持台灣，也是台灣人最熟知、最有感的首相，生前對台日雙方的友好關係貢獻十足心力；打從心底感謝安倍為台日關係盡心盡力。

對於安倍晉三遇刺身亡，台灣的馬英九前總統辦公室表示，馬英九感到相當震驚與悲傷，願逝者安息，對於暴力行為再次表達譴責，並向安倍夫人與家屬表達最深切的哀悼之意。

責任編輯：林佩怡

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