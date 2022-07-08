內媒駐日女記者報安倍遇刺時3度哽咽 輿論圍攻下道歉（有片）

日本前首相安倍遭刺身亡，一名內地媒體的駐日女記者在直播時多次哽咽落淚，讚揚安倍在中日關係上的建樹，但最後在大量內地網民圍攻下發文道歉。

涉事的《澎湃新聞》記者曾穎被派到日本超過10年，她今午直播報道安倍遭刺寬的消息指，先說安倍非常為國家考慮的，也為中日友好作出非常巨大的貢獻。她又提到，日本在經濟上非常依賴中國，但在政治上沒有自己獨立的軍隊，嚴重依賴美國，安倍在任內一直想要脫離美國對日本的控制。

有關片段立即在微博上瘋傳，多名微博大V點名痛批她哭得如喪考妣，質疑她到底是中國人還是日本人？大量網民加入圍剿。

曾穎起初堅持說，任何恐怖主義行為都不應被狂歡，作為一個有血有肉的人，她會堅定自己的價值觀，做個善良正直的人。她又說，今年是中日友好50週年，她會一直在這條路上盡自己微薄的力量，「如果罵我可以讓大家開心些，大家可以一邊罵我，一邊和我一起，致力於世界和平，祈禱世界和平」。

但隨著批評聲音愈來愈多，曾穎最後發文道歉，稱只是出於對所在地區治安的恐慌，以及對此刻日本經濟的絕望才如此失態。

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責任編輯：陳建錫