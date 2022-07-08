人行︰謀劃推出增量政策措施 穩經濟大盤

中國人民銀行今日發布最新區域金融運行報告表示，將加大金融對實體經濟的支持力度，繼續做好「六穩」「六保」工作，抓緊謀劃和推出增量政策措施，支持穩增長、穩就業、穩物價，着力穩定宏觀經濟大盤。

報告稱，二季度受疫情反復等超預期因素影響，東部部分地區短期經濟下行壓力加大；近期疫情已得到有效控制，經濟韌性總體較強，未來將逐步復甦向好。

談及貨幣政策方面，報告指，穩健的貨幣政策靈活適度，搞好跨周期調節，堅持不搞「大水漫灌」，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能；用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

【中國經濟】人行連續4天30億元逆回購 貨幣政策進入重估期？

人行：加大穩健貨幣政策實施力度 穩定宏觀經濟大盤

結構性貨幣政策工具積極做好「加法」，用好普惠小微貸款支持工具和科技創新、普惠養老、交通物流等專項再貸款，抓實碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款運用。

深化利率、率市場化改革，發揮貸款市場報價利率改革效能，優化存款利率監管，發揮存款利率市場化調整機製作用，穩定銀行負債成本，推動降低企業綜合融資成本。

報告還提到，要堅持底思維，增強系統觀念，統籌做好重大金融風險防範化解工作，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間營造適宜的貨幣金融環境，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

責任編輯：李冰琪