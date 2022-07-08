內地「行程卡」覆蓋時間由14天縮至7天 旅遊業看好

繼「摘星」後，內地工信部公告，今日（8日)起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍，由14天調整為7天。此舉預計大幅便例民眾跨省市往來，有旅遊業者認為，對市場復甦和經濟穩增長都具有重要意義。

據工信部公告，根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，即日起「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間範圍，由「14天」調整為「7天」。短訊、網頁、微信小程序、支付寶小程序、「通信行程卡」APP等查詢渠道同步進行應用版本更新。

「通信行程卡」又稱「行程碼」，可以免費為用戶提供本人過往7天內到訪過的國家（地區）和連續停留滿4小時的國內城市證明。本次調整覆蓋時間，意味著途經風險地區的人，所需的「靜默」時間將進一步縮短，大大降低出行的時間限制。

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同程研究院首席研究員程超功指出，相比此前的消除星號標記，此次縮短查詢天數對於構建全國一盤棋的防疫總體部署，有著更大的促進作用，有利於進一步破除疫情防控 「一刀切」和層層加碼現象，為群眾正常出行和流動提供更大的政策確定性，對於旅游業的復甦乃至宏觀經濟穩增長都具有重要意義。

程超功表示，通信行程卡查詢周期調整為7天後，在科學精準防控前提下，人、物的流動效率將大大提高，對於人們出行、旅遊消費信心的恢復意義重大，與當前各地的文旅促消費政策將形成更好的協同，對於旅遊業供需兩端的穩定復蘇提供有力支撐。

當日，A股旅遊股集體上漲，西域旅游（深：300859）收升2.52%，報33.39元；麗江股份（深：002033）、君亭酒店（深：301073）分別收漲1.67%和1.36%。

責任編輯：易燕丹

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