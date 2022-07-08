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王毅出席G20外長會：中方將在烏問題上繼續勸和促談

國情動向 22:15 2022/07/08

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國務委員兼外長王毅8日在巴厘島出席二十國集團（G20）外長會是表示，中方在烏克蘭問題上勸和促談，始終站在和平一邊。期待通過對話協商談出和平，盡快實現停火止戰，防止衝突長期化、擴大化。

據外交部官網新聞稿，王毅說，當前，世界和平與發展面臨重大挑戰。讓團結戰勝分歧、合作替代對抗，把多邊主義的精神落實到維護世界和平、促進共同發展的具體行動上。

王毅還表示，各方應加強宏觀經濟政策協調，推動世界經濟包容性復甦和增長；應共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，緩解全球通脹壓力；應加強多邊貿易體制，營造開放、透明、非歧視的國際貿易環境；應繼續把發展作為優先領域，加強減貧、抗疫、基礎設施、綠色發展等領域合作。

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王毅強調，中方將在烏克蘭問題上繼續勸和促談，始終站在和平一邊。期待通過對話協商談出和平，盡快實現停火止戰，防止沖突長期化、擴大化。應鼓勵開展認真和全面對話，共同構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方將落實習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議，與各方攜手建設和平、發展、合作、共贏的世界。

會議期間，王毅分別會見了俄羅斯、德國、法國、澳大利亞等國外長。

據悉，王毅將與美國國務卿布林肯在本周六會面。

責任編輯：李冰琪

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