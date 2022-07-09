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內地6月CPI按年升2.5% 創近兩年新高

經濟脈搏 11:16 2022/07/09

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國家統計局公布，內地6月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，來到2020年7月以來新高。預期升2.4%，前值升2.1%。當月漲幅較大的項目包括：汽油和柴油價格分別上漲33.4%和36.3%，飛機票價格上漲28.1%，鮮果價格上漲19.0%，交通通信上漲8.5%。

其中，食品價格按年上漲2.9%，非食品價格上漲2.5%；消費品價格上漲3.5%，服務價格上漲1%。CPI按月比較持平。其中食品價格下降1.6%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.2%。至於今年首6個月平均，全國CPI比去年同期上漲1.7%。

當局表示，6月份內地疫情防控總體形勢向穩趨好，重要民生商品供應充足，居民消費價格運行總體平穩。從按月情況看，受部分養殖戶壓欄惜售、疫情趨穩消費需求有所增加等因素影響，豬肉價格繼續上漲，漲幅為2.9%，比5月回落2.3個百分點。

從按月看，服務消費有所恢復，機票和旅遊價格分別上漲19.2%和1.2%，漲幅比5月分別擴大15和0.8個百分點，賓館住宿價格由5月下降0.7%轉為上漲0.3%。

PPI按年升6.1%略超預期

此外，6月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升6.1%，預期升6%，前值升6.4%；按月持平。今年上半年，PPI按年上漲7.7%。

國家統計局指，6月份復工復產持續推進，重點產業鏈供應鏈逐步暢通穩定，保供穩價政策效果繼續顯現，工業生產者出廠價格按月由漲轉平，按年漲幅繼續回落。

中國暫時避過了通脹 豬肉價格急升下可能功虧一簣？

易綱：保物價穩定和就業最大化 幣策總量發力撐經濟復甦

內地5月CPI按年漲幅持穩 為政策加碼留空間未來料降息 A股漲

責任編輯：袁瑋婧

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