王毅布林肯印尼會晤 中美高層月內五度互動是為何？

G20外長會周四（7日）至周五（8日）將在印尼巴厘島舉行，中國外長王毅將同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日會晤。這是近一個月內中美高層的第五次互動。專家分析指，這顯示中美關係複雜棘手，高層各層級坦誠對話旨在減少誤判，管控分歧。

綜合法新社和路透社報道，布林肯和王毅在印尼峇里島一家度假酒店舉行會談。布林肯說，像中美兩國如此複雜和重要的關係中，有很多東西可以談，「我們非常期待進行富有成效和建設性的對話。」

王毅說，中美需要維持正常關係, 讓兩國關係重回正軌。

這次是中美外長自去年十月以來的首次面對面對話, 美國官員會前說, 不預期兩人會談會有任何突破, 只期望對話可以保持溝通大門打開。

月內5次高層互動

據《環球時報》，今年6月10日，國務委員兼國防部長魏鳳和同美國國防部長奧斯汀在新加坡舉行的第19屆香格里拉對話會期間舉行會談；3天後的6月13日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在盧森堡舉行會晤；7月5日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話；緊接着，7月7日，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成應約與美軍參聯會主席米利進行視頻通話。

報道指出，四次互動中雙方都直接或間接地提到「落實好兩國元首達成的共識」。此外，在上述四篇通稿中，「台灣」出現過三次，美方承諾的「四不一無意」出現過兩次，「烏克蘭危機」出現過三次，其他表達「相互尊重」「保持溝通」等意思的詞彙也經常出現。

報道引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明表示，近期中美兩國間的密集互動顯示出，中美各層級間的溝通是順暢且坦誠深入的，旨在減少誤判，管控分歧。「尤其兩次軍方溝通格外值得關注，這對中美雙方確定『托底』機制，穩定雙邊關係有著積極意義。」

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雙方避免中美關係陷入進一步動蕩

中國國際問題研究院研究員楊希雨則分析，除落實兩國元首共識外，促成中美高層在短期內頻繁互動的另一個原因是，盡管中美矛盾非常尖銳、複雜、難解決，但雙方有同一個底線，即避免陷入進一步動盪甚至戰略對抗。

據美國之音，德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，布林肯與王毅這次會談並不意在達成任何具體的成果，而是傳達對對方立場的關切。

報道引述葛來儀表示，「雙方都看到保持溝通渠道暢通的價值。這種會議有助於傳達對另一方所奉行的政策表達關切的政策立場和聲明」。她並預期，雙方也無意達成一項防止在台灣海峽或南中國海爆發戰爭的諒解。

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責任編輯：袁瑋婧