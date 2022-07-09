內地增371宗本土感染涉13省 長三角重災區佔276宗

內地疫情反彈，昨日（8日）新增371宗本土個案，長三角區域佔276宗，上海江蘇疫情復燃。

國家衛健委通報，內地昨日新增67宗確診個案（安徽25宗，上海11宗，江蘇7宗，廣東6宗，內蒙古5宗，甘肅4宗，北京3宗，福建3宗，浙江1宗，山東1宗，陝西1宗）；304宗屬無症狀感染者（安徽114宗，江蘇71宗，上海48宗，山東45宗，福建18宗，廣東2宗，陝西2宗，天津1宗，浙江1宗，廣西1宗，甘肅1宗）。

安徽仍然是目前內地最嚴重的疫區，合共新增139宗本土個案。

在上海，昨日新增本土确诊病例11宗、无症状感染48宗，其中1宗為社會面發現。

官方昨日指，近幾日在閉環管控中發現的陽性感染者均與KTV、酒吧關聯。KTV等場所空間密閉、人員聚集，個人防護措施不到位，在同一環境內共同暴露，造成疫情短期快速擴散傳播；且人員涉及多處公共場所，播散範圍較廣，有社區隱匿傳播風險。市疾控中心對已發現的相關感染者進行病毒基因測序，結果均為OmicronBA.2.2變異株。

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責任編輯：袁瑋婧