習近平就安倍晉三逝世向岸田文雄致唁電：我曾同他達重要共識

日本前首相安倍晉三昨日（8日）遇刺身亡，據央視新聞報道，國家主席習近平今日就日本前首相安倍晉三逝世向日本首相岸田文雄致唁電。

習近平代表中國政府和中國人民並以個人名義，對安倍晉三前首相突遭不幸辭世表示深切的哀悼，向安倍晉三前首相親屬表示慰問。

習近平指出，安倍晉三前首相在任期間為推動中日關係改善進行了努力，作出了有益貢獻。我曾同他就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。我對他突然去世深感惋惜。我願同首相先生一道，根據中日四個政治文件確立的各項原則，繼續發展中日睦鄰友好合作關係。

同日，習近平主席和夫人彭麗媛教授向安倍晉三前首相夫人安倍昭惠女士致唁電錶示哀悼和慰問。

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中國駐日大使館當天對安倍遇刺身亡表示哀悼，大使館發言人發聲明說：「前首相安倍任內為改善中日關係作出了貢獻。我們對他去世表示哀悼，並向他的家人表示慰問。」

中國外交部發言人趙立堅昨日在例行記者會上稱，安倍曾為中日關係改善與發展作出貢獻，中槍一事「不應與中日關係關聯起來」。被問及中國一些網民為安倍中槍歡呼時，趙立堅說他「不會對網民的言論發表評論」。

安倍晉三遇刺身亡震驚國際社會。美國、韓國、泰國、印度、澳大利亞、英國和歐盟等都表明與日本同在。

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責任編輯：袁瑋婧



