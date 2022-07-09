【內地疫情】海南海口新增7宗本土感染 全市臨時管控7天

海南海口市今日（9日）新增4宗本土感染，當地下午先通告美蘭區臨時管控7天後，不久當局再發布通告指，全市自即日18時起實行7天臨時性管控措施。

據新南海客戶端，海口市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部下午發布通告，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現病例清零。經專家研判，市疫情防控指揮部決定，自今日18時起實施7天臨時性管控措施。

公眾娛樂場所暫停營業一周

公眾娛樂休閒場所（KTV、網吧、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等）、人員聚集經營性場所（健身房、體育館、瑜伽館和各類中介機構等）、公共文化活動場所（室內景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等）暫停營業1周。監所、福利院、養老機構等特殊場所封閉管理。

非必要不舉辦群體性活動，控制人員聚集，1周內暫不舉辦大型會議、各類線下培訓。

黨政機關、企事業單位、小區、公共場所、交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所要嚴格落實掃碼、測溫、規範佩戴口罩、通風消毒等措施。

離島需持48小時核酸證明

出島疫情防控要求：7月10日零時起，離島旅客需出示健康碼、行程卡，體溫檢測正常（<37.3℃）並持有48小時內一次核酸陰性證明，才能辦理登機、登船等離島手續。

通告指，由於Omicron變異株傳染性更強，傳播速度更快，有一些感染者沒有症狀或症狀不典型，因此傳播過程中也更為隱匿。採取臨時性管控措施是為了儘可能讓社會靜下來，降低社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。暫時的「靜」是為了儘快「動」，儘快讓市民朋友安心、放心的「動」。

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責任編輯：袁瑋婧