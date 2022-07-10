王毅晤布林肯 促美停止抹黑中國政策、盡快取消全部關稅

二十國集團（G20）外長會結束後，中國外長王毅9日與美國國務卿布林肯會晤。王毅要求美方停止抹黑中國政治制度和內外政策，不得打「台灣牌」阻撓中國和平統一，「美方表示要給中美關係加裝『護欄』，中美三個聯合公報是兩國最可靠的『防護』」。他又呼籲盡快取消對華加徵關稅，停止對中企單邊制裁。

王毅在會晤中稱，當前，中美關係仍未走出上屆美國政府製造的困境，甚至還在遭遇愈來愈多的挑戰。根本原因是美方對華認知出現問題，由此制定的對華政策也偏離了正確軌道。許多人由此認為美國正患上愈來愈嚴重的「中國恐懼症」，如果任由這發展下去，美國對華政策將是一條走不出去的死胡同。

「既然美方承諾不尋求改變中國體制，就應該尊重中國人民選擇的中國特色社會主義道路，停止抹黑攻擊中國政治制度和內外政策。既然美方承諾不尋求打『新冷戰』，就應該摒棄冷戰思維，不搞零和博弈，停止拉幫結夥搞『小圈子』。既然美方承諾不支持『台灣獨立』，就應該停止掏空歪曲一個中國政策，停止在台灣問題上『切香腸』......不要打著人權、民主旗號損害中國正當利益。美方還應盡快取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的單邊制裁。」

履行中美三個聯合公報承諾，否則再多「護欄」也無用

對於美國提到要為兩國關係設置「護欄」，王毅稱，只要切實履行各自在中美三個聯合公報中所作承諾，堅持正確方向，及時排除路障，雙邊關係就不會脫軌失控。否則再多「護欄」也起不到作用。雙方應遵照相互尊重，要建立落實兩國元首共識的渠道，妥善管控矛盾分歧。中方據此向美方提出四份清單：要求美糾正錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單、中方重點關切的涉華法案清單、中美8個領域合作清單，希望美方切實認真對待。

王毅特別就台灣問題闡述中方的嚴正立場，要求美方必須謹言慎行，務必不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤。他還就涉疆、涉港、海上問題等據理批駁了美方的一些錯誤觀點。

布林肯則介紹了美方的對華政策，表示美方不尋求對華打新冷戰、不尋求改變中國體制、不挑戰中國共產黨執政地位、不尋求圍堵中國、不支持台獨、不尋求改變台海現狀。美致力於管控雙邊關係中的風險因素，對同中方開展合作持開放態度。雙方又就烏克蘭問題等交換意見，並同時加強氣變、公共衛生等合作。

中國外交部指，會晤就中美關係及共同關心的國際和地區問題進行了全面、深入、坦誠和長時間的溝通，雙方均認為對話具建設性，有助於減少誤解誤判。

責任編輯：陳建錫