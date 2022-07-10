廣東9市增26宗本土病例 廣州多區強檢、離境須核酸報告

廣東疫情再反彈，廣州、深圳、 茂名、中山等9個城市新增本土病例26宗。廣州多區展開全民強檢，低風險區域人士離開當地須持48小時核酸陰性證明。

省衛健委布，全省9日新增本土確診病例17宗，茂名11宗，廣州、深圳、中山、江門、陽江、湛江各1宗；無症狀感染8宗，廣州1宗、深圳2宗、佛山2宗、江門3宗。東莞10日自行通報在鳳崗鎮檢出1宗無症狀感染，為外地返莞人士，在主動檢測中發現； 化州 通報發現1宗疑似病例，已管控 密切接觸者。

廣州兩日內累積9宗病例，市政府 10日舉行疫情防控新聞發布會公布，海珠、荔灣、天河、越秀、白雲等區高效展開核酸檢測，並在此前劃定的風險區域基礎上，增設數個中風險區，實行「足不出區、錯峰取物」管控措施；繼續深入流行病學調查，嚴格落實密接、次密接人員和風險區的管控措施。

同時，此次疫情處置嚴格按照《新冠肺炎防控方案（第九版）》要求進行，低風險區域人士離開廣州須持48小時核酸陰性證明。

全國增344宗安徽最多

在全國方面， 新增本土病例344宗，本土病例65宗，除廣東外，安徽11宗，內蒙古9宗，山東9宗，上海5宗，甘肅5宗，江蘇3宗，江西2宗，陝西2宗，浙江1宗，福建1宗； 無症狀感染 279宗，安徽71宗，江蘇59宗，山東55宗，上海52宗，甘肅8宗，福建7宗，海南7宗，河南4宗，廣西3宗，浙江2宗等。

江西南昌下令卡拉OK、酒吧、網吧、棋牌室、電子遊戲廳、麻將館等室內密閉場所暫停營業。海南海口的本土病例據稱與廣州的傳播鏈有關。

上海、安徽、江蘇、福建、江西、廣東等6省份多地進行風險區調整， 與此前相比，調整的風險區超100個。各地 現有高風險區296個、中風險區396個。

責任編輯：陳建錫