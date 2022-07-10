  • 32°C
香港時間 : 2022710日 (日) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地航空業上半年蝕過千億 12家航空公司資不抵債

經濟脈搏 16:51 2022/07/10

分享：

分享：

國家民航局長宋志勇稱，上半年航空業因疫情反彈陷入低谷，全行總虧蝕1089億元（人民幣，下同），超過去年全年，12家航空公司出現資不抵債。

宋志勇在近日召開的全國民航年中工作電視電話會議上稱，疫前中國航空業連續11年盈利，2019年利潤額達549億元，而疫情以來總虧蝕已近3000億元。單是今年上半年，虧蝕超過2020、2021全年總和。目前，航空公司資產負債率達82.2%，較疫前上升11.9個百分點，12家航空公司資產負債率超過100%。

巨額虧蝕與收入下跌、成本激增有關，2019年國內航空業的營業收入突破1萬億元，今年上半年的營業收入僅3072億元，下降41.8%。上半年全行運輸總周轉量293.4億噸公里、旅客運輸量1.18億人次、貨郵運輸量307.7萬噸，日保障航班量約8000架次，僅當時同期的46.7%、36.7%、87.5%和50%。

另外，國際油價大幅攀升，燃油成本較按年加222億元，預計全年增加860億元；人民幣兌美元貶值，匯兌損失按年增加167億元，加劇了企業經營壓力。

宋志勇稱，下半年仍要嚴格執行熔斷政策，但也會科學優化調整防控標準，因時因勢動態優化機組隔離、個人防護、核酸檢測、駐外管理等措施，綜合考慮地方接收保障能力和疫情風險，加快推進國際航空市場恢復。但他承認，實現今年生產目標極為困難，「十四五」民航發展規劃確定的2年恢復期可能拉長。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 航空業 航空 中國

下一篇文章

社科院：下半年就業壓力大 消費需求難大規模反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地上半年據估數百億元紡織服裝訂單轉移 下半年外流或加速？
內地上半年據估數百億元紡織服裝訂單轉移 下半年外流或加速？
Zara三大姐妹品牌撤出中國 內媒：追不上時代需求
Zara三大姐妹品牌撤出中國 內媒：追不上時代需求
【中美科技戰】美升級圍堵市場憧憬「國產替代」 A股半導體逆市漲（更新版）
【中美科技戰】美升級圍堵市場憧憬「國產替代」 A股半導體逆市漲（更新版）
中國前財長樓繼偉：可考慮增加預算赤字幫扶個體經濟
中國前財長樓繼偉：可考慮增加預算赤字幫扶個體經濟
內地6月CPI按年升2.5% 創近兩年新高
內地6月CPI按年升2.5% 創近兩年新高
土耳其發現巨量稀土可供全球用千年？中國專家提質疑
土耳其發現巨量稀土可供全球用千年？中國專家提質疑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款