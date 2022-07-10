內地航空業上半年蝕過千億 12家航空公司資不抵債

國家民航局長宋志勇稱，上半年航空業因疫情反彈陷入低谷，全行總虧蝕1089億元（人民幣，下同），超過去年全年，12家航空公司出現資不抵債。

宋志勇在近日召開的全國民航年中工作電視電話會議上稱，疫前中國航空業連續11年盈利，2019年利潤額達549億元，而疫情以來總虧蝕已近3000億元。單是今年上半年，虧蝕超過2020、2021全年總和。目前，航空公司資產負債率達82.2%，較疫前上升11.9個百分點，12家航空公司資產負債率超過100%。

巨額虧蝕與收入下跌、成本激增有關，2019年國內航空業的營業收入突破1萬億元，今年上半年的營業收入僅3072億元，下降41.8%。上半年全行運輸總周轉量293.4億噸公里、旅客運輸量1.18億人次、貨郵運輸量307.7萬噸，日保障航班量約8000架次，僅當時同期的46.7%、36.7%、87.5%和50%。

另外，國際油價大幅攀升，燃油成本較按年加222億元，預計全年增加860億元；人民幣兌美元貶值，匯兌損失按年增加167億元，加劇了企業經營壓力。

宋志勇稱，下半年仍要嚴格執行熔斷政策，但也會科學優化調整防控標準，因時因勢動態優化機組隔離、個人防護、核酸檢測、駐外管理等措施，綜合考慮地方接收保障能力和疫情風險，加快推進國際航空市場恢復。但他承認，實現今年生產目標極為困難，「十四五」民航發展規劃確定的2年恢復期可能拉長。

責任編輯：陳建錫