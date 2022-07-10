內媒：安倍遇刺身亡 幾個後果中國須提高警惕

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，內媒指，事件不可避免給全球帶來極大影響，中國要警惕多方面後果，包括日本右翼勢力抬頭，並可能引致地區局勢複雜化。

有新華社背景的公眾號「牛彈琴」指，日本一代強人安倍晉三永遠倒下，毫無疑問，這是日本戰後最重要的政治事件，也給世界極大的震撼。這至少會為全球帶來多個後果，有些牽涉到外國對安倍的評價，以及「借他人之酒杯，澆胸中之塊壘」的借題發揮，而其中傳遞出的一些信號，中國必須提高警惕。

日本人心態改變 ：安倍之死肯定會改變日本政壇，但更會改變日本人心態，政壇肯定人人自危，誰可能成為下一個目標？民眾難免人心惶惶，日本現在還安全嗎？日本進入多事之秋，國內矛盾凸顯。一些矛盾不排除激化，肯定還會外溢，影響到周邊乃至世界。

：安倍之死肯定會改變日本政壇，但更會改變日本人心態，政壇肯定人人自危，誰可能成為下一個目標？民眾難免人心惶惶，日本現在還安全嗎？日本進入多事之秋，國內矛盾凸顯。一些矛盾不排除激化，肯定還會外溢，影響到周邊乃至世界。 右翼肯定會抬頭 ：這是中國不想看到的結果，但卻是必需面對的殘酷現實。安倍右翼領袖的地位，肯定會導致日本右翼抬頭，甚至不排除加快他生前心心念念的修憲進程。這不由讓人想起日本戰前的刺殺，一些右翼少壯軍官刺殺了時任首相犬養毅，由此拉開了日本法西斯化的序幕。

：這是中國不想看到的結果，但卻是必需面對的殘酷現實。安倍右翼領袖的地位，肯定會導致日本右翼抬頭，甚至不排除加快他生前心心念念的修憲進程。這不由讓人想起日本戰前的刺殺，一些右翼少壯軍官刺殺了時任首相犬養毅，由此拉開了日本法西斯化的序幕。 日本政壇洗牌加劇 ：短期內自民黨會展現團結，但岸田文雄畢竟不是安倍的子弟兵，兩個派系素有不和。岸田加快走出安倍陰影，不排除馬上內閣重組剔除安倍的親信，比如，安倍的親弟防衛大臣岸信夫。鬥爭激烈時，日本對外就會更強硬，更具有挑釁性。

：短期內自民黨會展現團結，但岸田文雄畢竟不是安倍的子弟兵，兩個派系素有不和。岸田加快走出安倍陰影，不排除馬上內閣重組剔除安倍的親信，比如，安倍的親弟防衛大臣岸信夫。鬥爭激烈時，日本對外就會更強硬，更具有挑釁性。 周邊更趨複雜化​​​​​​​ ：事情都是牽一發而動全身，後果二和後果三，必然最終導致後果四。日本一旦修憲，朝鮮會怎麼想？韓國會怎麼想？中國會怎麼想？東南亞會怎麼想？日本如重新軍事化而且急遽向右轉，這些當年的受害者，必然更加警惕。

：事情都是牽一發而動全身，後果二和後果三，必然最終導致後果四。日本一旦修憲，朝鮮會怎麼想？韓國會怎麼想？中國會怎麼想？東南亞會怎麼想？日本如重新軍事化而且急遽向右轉，這些當年的受害者，必然更加警惕。 對中國的特殊考驗​​​​​​​ ：不管此前對安倍有怎樣的批評，中韓都第一時間表達了哀悼。死者為大，該批的時候要批，但特殊的時候，該有的外交禮節還是要有，這才是大國外交。具體到普通人，大度表達一下哀悼，也是一種更成熟的國民心態。將朋友搞得多多的，最符合中國的利益。

：不管此前對安倍有怎樣的批評，中韓都第一時間表達了哀悼。死者為大，該批的時候要批，但特殊的時候，該有的外交禮節還是要有，這才是大國外交。具體到普通人，大度表達一下哀悼，也是一種更成熟的國民心態。將朋友搞得多多的，最符合中國的利益。 日本軟實力加分：那麼多世界領導人，不管是西方東方還是南方，都對安倍去世表達了沉痛哀悼。能享受到這樣哀榮的政治家，環顧整個世界也不是特別多的。這也讓我們看到日本的軟實力，在全世界日本的軟實力強於很多國家，包括中國，這是必須正視的一點。

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責任編輯：陳建錫