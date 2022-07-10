河南村鎮銀行提款難 傳近3000存戶維權爆警民流血衝突

河南多間村鎮銀行提款難事件越演越烈，網傳今日（10日）有近3000名來自全國各地的銀行存戶到鄭州維權，遭警察圍困在中國人民銀行鄭州支行外，雙方更發生流血衝突。

網傳圖片顯示，大批銀行存戶今日清晨5時許，已在鄭州中國人民銀行鄭州支行外維權，當中不乏小童及傷殘人士。另有多人手持「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「抵制河南警察暴力對待儲戶，反壓迫，要求人權法治」的標語，並要求銀行歸還存款。

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當局在現場加派警力，除了警方外，還有一批「白衣人」築成人鏈。在銀行存戶被警察圍困後，雙方互相推撞，爆發流血和暴力衝突。其間，有白衣人手持「腋下拐杖」揮向維權人士；多名白衣人將一名男子暴力拉走圍毆；有民眾在樓梯上被多人向下拖拽，頭部多次磕在台階上。

現場情況一片混亂，網上亦傳出維權人士受傷的照片，有人滿嘴是血，有人眼睛受傷紅腫流血。

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事件引發熱議，甚至有人直言是黑社會行為、「土匪」。惟微博上「河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困​​」的相關話題，目前已被刪除。

河南村鎮銀行存戶無法提款的事件可追溯至今年4月，涉及數十萬存戶近400億元人民幣。河南當局此前更被揭利用防疫手段，將存戶的健康碼變成「紅碼」限制其自由出行。

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責任編輯：易燕丹

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