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杭州核酸常態化改為3天1次 多個大城市加密檢測頻次

社會熱點 21:55 2022/07/10

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繼上海宣佈多區實施3天2檢後，杭州發布《關於調整常態化核酸檢測頻次的通告》，決定自7月11日零時起，相關區域常態化核酸檢測頻次從7天調整為72小時，自7月13日零時起開始掃碼查驗。

除了核酸檢測外，杭州還要求持續加強「場所碼」掃碼核驗工作，嚴格執行入場必掃，掃碼必驗，驗碼必嚴。自7月13日零時起，未取得72小時內核酸採樣或檢測證明的人員不得進入以上區域公共場所，不得乘坐以上區域公共交通工具等。

對省外來杭返杭人員倡導其在抵杭後24小時內進行1次免費的核酸檢測，後續按照市內常態化核酸檢測要求予以落實。

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這一調整或與近日的散發疫情相關，7月8日、9日、10日，杭州連續新增新冠肺炎確診病例或無症狀感染者。

由於國內目前疫情有散發趨勢，多個大城市先後動態調整區域核酸常態化檢測頻次。

合肥、南昌、深圳等也紛紛加密檢測頻次

7月9日，安徽合肥發布消息，將區域免費核酸檢測暫定5天一輪，後期視情動態調整。在此之前不久的6月22日，合肥剛剛暫停七天一次的常態化區域免費核酸檢測。

同日，江西南昌市公交運輸集團也發布公告，要求7月11日0時起，乘坐公交（出租）請主動向駕駛員（查驗人員）出示健康碼、行程碼、48小時內核酸檢測陰性證明，接受體溫檢測。根據南昌發布消息，南昌決定於7月10日、11日、12日分別開展較大範圍的區域核酸檢測。

更早之前調整的是深圳。從6月24日零時開始，進入深圳全市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等，均須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證（記錄）。

責任編輯：李冰琪

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