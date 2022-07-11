【中美貿易戰】美商務部長：預計很快決定是否取消對華關稅

美國對中國輸美商品加徵的兩組關稅均快到期，美商務部長雷蒙多（Gina Marie Raimondo）昨日表示，美國官員已向總統拜登通報相關情況，預計拜登很快就會做最後拍板。

雷蒙多於當地時間10日在美國NBC新聞的節目「Meet the Press」中透露，預計拜登將很快決定是否取消部分中國商品關稅。

她說，「我們應該清楚取消關稅後會帶來怎樣的效果、不會帶來怎樣的效果」，例如解除關稅並不會對降低通脹帶來顯著的效果，但它能減輕美國人民在購買某些家用產品時的負擔。

▲ 美商務部長雷蒙多：預計很快決定是否取消對華關稅

雷蒙多稱，對拜登來說最重要的是，任何行動都是在不傷害美國工人的情況下進行。

據彭博社報道，拜登同一天在特拉華州被問及是否已有決定時對記者說，「不，我們正在進行進一步討論」。

【中美貿易戰】拜登傳今與顧問討論削減對華關稅 中方剛這樣呼籲

【中美貿易戰】白宮指拜登對降低中國商品關稅持開放態度

中方：取消全部對華加征關稅 有利於中美和世界

在北京，中國商務部曾針對關稅問題回應指，取消全部對華加征關稅將對降低美國內通脹水平有實質性效果。在當前高通脹形勢下，美方早一天取消對華加征關稅，消費者和企業就能早一天受益。中方始終認為，取消全部對華加征關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。

美國前總統特朗普從2018年7月起對一系列中國商品征收超過3000億美元的關稅。隨著美國面臨40年來最高的通貨膨脹，不斷有消息傳出拜登政府可能會在近期決定降低對中國一些非戰略性商品征收的關稅，以幫助緩解美國通脹問題。

美國工會和一些高級官員如美國貿易代表戴琪主張應保留對中國征收的關稅，他們認為這為美國政府與中國談判時提供籌碼；美國財長耶倫則主張取消部分對中國商品征收關稅，以幫助抑制通貨膨脹，降低日常用品的價格。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁