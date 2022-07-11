河南：4家村鎮銀行處置方案將於近期公布 又一批嫌疑人落網

河南村鎮銀行弊案越演越烈，昨日3000名取款難的儲戶集結省會鄭州展開維權行動，警民爆發流血衝突，引起熱議。河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，有關部門正在加快核實4家村鎮銀行客戶資金信息，制定處置方案，並將於近期公布。此外，河南許昌警方再通報關於此案，又抓獲一批嫌犯。

據平安許昌微信公眾號，2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團夥通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，利用第三方互聯網金融平台和該犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。

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近期，公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。

今年4月以來，河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行等四家村鎮銀行的儲戶發現他們無法正常取款。數百名儲戶隨後到河南銀保監局辦公樓外舉橫幅抗議，指被銀行侵吞存款約300億元人民幣。

河南村鎮銀行外地儲戶再被賦紅碼 鄭州：技術問題（第二版）

河南村鎮銀行提款難 傳近3000儲戶維權爆警民流血衝突

河南村鎮銀行上個月也發生大批儲戶的健康碼變紅事件。鄭州過後通報紅碼事件問責結果，包括中共鄭州市委政法委常務副書記在內五名地方官被懲處，其中最嚴重的處罰為撤銷黨內職務和政務撤職，但輿論指懲罰過輕。

在這之後，河南村鎮銀行部分儲戶申訴，自己的健康碼再次被賦紅碼。鄭州市大數據管理局上星期五（8日）在網上解釋，他們在對健康碼系統數據接口升級過程中出現技術問題，導致部分健康碼異常，並稱已全部恢復正常。

河南村鎮銀行也發生不明資金進出賬戶，而且並非儲戶操作的事件。

此外，網傳視頻和圖片顯示，大批來自中國各地的河南村鎮銀行存戶昨日到鄭州維權，並與警察發生沖突。

責任編輯：李冰琪

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