從一櫃難求到打折扣 航運業超級旺季正走向終結？

近兩年來多國受疫情影響停工、訂單大量湧入，導致中國出口到歐美地區的海運運費以倍計飆升，隨著供應鏈恢復，這波航運業的超過旺季可能正走向終結，曾經一櫃難求的情況近期也不復見。市場人士認為，運費年內仍會維持較高水平，考慮到美國實物消費正向服務消費轉移，航運業未來景氣度尚不確定。

上海航運交易所數據顯示，截至上周，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）為3232.18點，按月跌1.2%，各路熱門航線運費齊跌。歐洲航線比上期下跌2%，歐線運費自2月份以來累計回落14%；美西航線比上期下降2.5%，美東航線比上期下降1.7%。國際航運研究機構Drewry發表的最新數據，從上海到洛杉磯的即期運費，較去年同期下跌16%；從上海到紐約的即期運費下跌13%。縱觀今年上半年，上海至歐美集運運費呈現陰跌，甚至出現即期運價跌破長協價。

「由結構性供需錯配帶來的超級大周期，可能要結束了。」一名貨運代理向官媒《證券日報》稱，最近熱門航線即期貨運運費下跌，究其原因，一方面，國內出口訂單量按年有所減少；另一方面，集運市場供應鏈逐漸恢復。他指，此前「搶完艙位搶貨櫃」的瘋狂景像，最近已經沒有了。另一義烏外貿企業CEO亦指，現在找艙位和貨櫃比去年容易了，海運運費也下跌了很多，但工廠卻面臨著歐美訂單減少的不利局面。市場傳聞，已有貨主提出與貨代重談長協價格。

航運業下半年存不確定性

沙利文大中華區執行總監向威力指，隨著國內疫情防控局面向好，相關商品運輸需求恢復，疊加美國港口供應和商品需求的不確定性，預計短期內航運費會保持高位震盪。同時，消費者的購物方式在逐漸發生變化，更多的人開始轉向線上平台，跨境電商規模的擴張有可能進一步推動集運市場的需求增長。

方正期貨報告則提出，由於全球通脹高企，歐美央行加快了貨幣收緊的步伐，需求邊際增速急劇放緩，甚至按季下降。全球多國從1月份開始逐步放開疫情完全管控措施，船舶準班率和周轉效率大幅回升，在艙位供給增加且需求增速明顯放緩的情況下，運費會持續回落。國泰君安證券研報亦提出預警，雖然年初以來美線集運貨量仍處高位，但考慮美國疫情影響減弱，實物消費正向服務消費轉移，應重點警惕需求拐點風險，下半年行業高景氣持續性存在不確定性。

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責任編輯：陳建錫