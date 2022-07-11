內地增352宗感染 上海多區明全民檢測 回應封控傳聞稱沒百日行動

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）新增352宗本土感染，其中上海佔69宗，據報為5月底以來新高。上海多區明日（12日）起開展全員核酸篩查；網上有傳上海將大面積封控並採取「百日行動」，官方否認稱沒有所謂的「百日行動」。

上海昨日新增6宗本土確診及63宗無症狀感染。據昨日通報，當地發現OmicronBA.5.2.1變異株病例，而該變異株傳播速度加快，免疫逃逸能力提高。但和此前流行的Omicron變異株BA.2相比，發生危重症和病死率的風險未發現明顯差異。

據上海市衛健委副主任趙丹丹表示，疫情社會傳播潛在風險依然很高，為盡快控制疫情，決定對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及其餘行政區中有陽性感染者軌跡的街道（鎮）開展，全員核酸篩查。明日起至周四（12至14日）開展「3天2檢」，即3天內完成兩次核酸檢測，兩次核酸檢測至少間隔24小時。同時周末例行篩查仍按計劃開展。

篩查期間 可持48小時內核酸陰性證明等出社區

有網民昨在「上海發布」微信號評論區留言，問「下周二大面積封控的消息是真的嗎？」據上海發布重申，12日至14日是對以上9區等開展全員核酸篩查。篩查期間，上述區域人員可以持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區（單位、場所）。

另有網友詢問：請問朋友圈流傳的下周會陸續封控、「百日行動」等傳言是否屬實？上海發布回應：經詢市防控辦，沒有所謂的「百日行動」。

上海現Omicron BA.5社會面感染 多區緊急實施3日2檢

廣東多32宗個案 甘肅蘭州臨時管控1周

除了上海，山東昨日新增80宗感染，涉及煙台、臨沂、青島等地，其中79宗無症狀感染。廣東亦添32宗感染，廣州、深圳、韶關、中山、佛山、江門、東莞、茂名都有個案。安徽、江蘇、海南、北京、內蒙古、浙江、陝西、青海、福建、河南、廣西、山西、江西等地都有新增個案。

另外，甘肅昨增27宗感染。蘭州今日起全市公共場所實行一周臨時性管控措施，黨政機關、企事業單位、社會組織等實行彈性工作或居家辦公；公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所暫停營業一周；各餐飲單位暫停堂食一周，可外賣；嚴控人員聚集，非必要不舉辦群體性活動；中小學、幼兒園提前放假，高校封閉管理等。

責任編輯：林佩怡

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