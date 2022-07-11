官媒：多項指標好轉 房地產市場預期悄然改善

官媒指，6月房地產市場銷售、房地產企業融資、土地市場成交等多項數據均呈現按比向好勢頭。隨著國內疫情受控，穩樓市舉措顯現，市場有望進一步趨穩。

《中國證券報》引述機構數據指，因衝刺年中業績，房企推盤積極性上升，供應放量疊加穩樓市政策效應逐步顯現，房地產市場成交繼續回升。當月30個重點城市新增供應面積1881萬平方米，按月增長50%；成交面積達1847萬平方米，按月增長31%，按年下降38%，上月為按年下降59%。

二手市場成交也在回升，5至6月貝殼研究院重點監測的50個城市二手樓成交量連續保持按月增長，增幅分別為14%、25%；二季度成交量較一季度增長約15%。6月境內債券市場發行的房企債券共491億元（人民幣，下同），實現淨融資187億元，為連續第5個月保持淨融資正值，創下過去12個月新高。

浙商證券首席經濟學家李超指，下半年房地產市場銷售有望繼續改善，單月按年增速回正可期，「我國房地產行業已逐步進入成熟期，將從高速發展轉向高質量發展，地產投資和銷售增速預計在新周期下形成新中樞並保持良性增長」。翰智庫研究總監于小雨指，市場下半年銷售料好轉，尤其四季度會較明顯改善。

也有業內人士表示，雖然房地產市場弱復甦趨勢基本確立，但下行壓力猶在，行業預期的持續修復仍需政策的呵護。

責任編輯：陳建錫