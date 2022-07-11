涉受賄徇私枉法 前司法部長傅政華被提起公訴

被逮捕近3個月後，前司法部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法，遭長春市中級人民法院提起公訴。檢方認為，傅政華一人犯數罪，依法應當數罪併罰。

據最高人民檢察院消息，全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

非法收受他人財物 數額特別巨大

檢察機關起訴指控，傅政華利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長，全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

此外，傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，情節特別嚴重，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。

現年67歲的傅政華，去年10月接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；今年3月底因嚴重違紀違法被「雙開」（開除黨籍、公職），4月涉嫌受賄、徇私枉法被捕。

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責任編輯：易燕丹

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