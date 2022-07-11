傳武漢大學宿舍疑現霍亂病例 全棟學生肛拭子檢測 官方通報

內地網傳武漢大學工學部宿舍疑似發現一例霍亂，全棟學生統一肛拭子檢測。

據武昌區通報，前晚該區疾控中心接獲醫院報告，武漢大學出現一宗感染性腹瀉病例，診斷為霍亂，毒力基因陰性。患者經有效診治，病情已得到控制，症狀已消失。武昌區衛生健康局已組織專業機構對相關人員採樣檢測和跟蹤管理，對相關場所進行封控管理和消毒處置，未發現新增病例。

通報指出，霍亂是一種腸道傳染病，可有效預防和治療。武昌區衛生健康局已指導武漢大學做好廣大師生夏季腸道傳染病防控的健康宣傳教育工作，並提請學校加強校園環境管理。又提醒市民注意個人衛生，做好自我健康監測，不信謠，不傳謠。

據武漢大學網站，武漢大學醫院昨（10日）發布關於加強夏季腸道傳染病預防的溫馨提示，提到夏季是腸道傳染病的高發季節，如出現腹瀉、嘔吐等胃腸道症狀，請立即到工學部校醫院門診預檢分診，信息登記，工作人員指導及時到中南醫院發熱門診就診。

中國疾控中心資料顯示，霍亂屬甲類傳染病，是由霍亂弧菌引起的急性腸道傳染病，可通過水或食物和接觸霍亂病人、帶菌者排泄物污染的手和物品、食用經蒼蠅污染過的食物等途經傳播。大多數情況下，感染只造成輕度腹瀉或根本沒有症狀，典型症狀為劇烈的無痛性水樣腹瀉，嚴重的1天腹瀉十幾次。

據了解，內地自2001年後，霍亂疫情較為平穩，除2005年在多省出現一波流行外，其餘年份多以散發和聚餐爆發為主，偶然有個別地區的局限性爆發，年報告病例多在數10宗至300宗以內，病死罕見。

責任編輯：林佩怡

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