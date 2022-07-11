騰訊：未成年人暑假只能周五六日 每晚限時打機1個鐘

騰訊遊戲最新表示，今年暑假期間，內地未成年人每周只能在星期五、星期六、星期日的晚上8點至9點之間登錄遊戲，其餘時間均不能進入遊戲體驗。

「騰訊遊戲」微信公眾號周一（11日）發布「2022年暑假期間未成年人限玩日曆」。由於各地放暑假的時間不一致，日曆所指的時段為7月11日至8月31日。這也意味著，暑假期間未成年人可登錄遊戲的時間共計只有21天。

騰訊遊戲表示，上述限制結合國家新聞出版署印發的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲，切實保護未成年身心健康。

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此外，針對向未成年人租售賬號的第三方平台，騰訊遊戲推出「限時、限游戲、限設備」的人臉識別，只對疑似由黑灰產業操作的高風險賬號開啟。觸發賬號必須在規定時間內，在首次觸發人臉的遊戲和設備上完成驗證，否則賬號就會受到限制。

騰訊遊戲還表示，除了針對租售號平台的新功能外，凡疑似由未成年人操作的成年人賬號，登錄和充值環節都將觸發人臉識別系統。系統亦會在暑期持續發起「全天巡航」，把借用家長賬號偷玩遊戲的火苗堅決按住。

內地網民反應：

小孩子確實應當少玩游戲的。

這種高科技玩的時間太長對眼睛不好。

都放假了，未成年實慘，還好我成年了。

暑假就不要這麼嚴了吧，可以但沒必要。

其實也蠻慘的，暑期也不能稍微放肆打遊戲。

最慘的還是高考過後還未成年。

責任編輯：易燕丹

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