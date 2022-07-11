  • 33°C
香港時間 : 2022711日 (一) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騰訊：未成年人暑假只能周五六日 每晚限時打機1個鐘

社會熱點 13:36 2022/07/11

分享：

分享：

騰訊遊戲最新表示，今年暑假期間，內地未成年人每周只能在星期五、星期六、星期日的晚上8點至9點之間登錄遊戲，其餘時間均不能進入遊戲體驗。

「騰訊遊戲」微信公眾號周一（11日）發布「2022年暑假期間未成年人限玩日曆」。由於各地放暑假的時間不一致，日曆所指的時段為7月11日至8月31日。這也意味著，暑假期間未成年人可登錄遊戲的時間共計只有21天。

騰訊遊戲表示，上述限制結合國家新聞出版署印發的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲，切實保護未成年身心健康。

教育部：作業和網絡遊戲都要為保障學生睡眠「讓路」

加強網絡平台遊戲直播管理 中宣部：嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡

此外，針對向未成年人租售賬號的第三方平台，騰訊遊戲推出「限時、限游戲、限設備」的人臉識別，只對疑似由黑灰產業操作的高風險賬號開啟。觸發賬號必須在規定時間內，在首次觸發人臉的遊戲和設備上完成驗證，否則賬號就會受到限制。

騰訊遊戲還表示，除了針對租售號平台的新功能外，凡疑似由未成年人操作的成年人賬號，登錄和充值環節都將觸發人臉識別系統。系統亦會在暑期持續發起「全天巡航」，把借用家長賬號偷玩遊戲的火苗堅決按住。

內地網民反應：

  • 小孩子確實應當少玩游戲的。
  • 這種高科技玩的時間太長對眼睛不好。
  • 都放假了，未成年實慘，還好我成年了。
  • 暑假就不要這麼嚴了吧，可以但沒必要。
  • 其實也蠻慘的，暑期也不能稍微放肆打遊戲。
  • 最慘的還是高考過後還未成年。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中國版Steam「蒸汽平台」試運 僅53款遊戲 未成年每日限玩個半鐘
2021/02/10
中國版Steam「蒸汽平台」試運 僅53款遊戲 未成年每日限玩個半鐘
防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡
2021/09/01
防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡
未成年人限遊令首周末 內地知名遊戲伺服器崩潰
2021/09/05
未成年人限遊令首周末 內地知名遊戲伺服器崩潰
教育部：作業和網絡遊戲都要為保障學生睡眠「讓路」
2021/12/22
教育部：作業和網絡遊戲都要為保障學生睡眠「讓路」
加強網絡平台遊戲直播管理 中宣部：嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡
2022/04/15
加強網絡平台遊戲直播管理 中宣部：嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡

你可能感興趣

中國版Steam「蒸汽平台」試運 僅53款遊戲 未成年每日限玩個半鐘
21:05 2021/02/10
中國版Steam「蒸汽平台」試運 僅53款遊戲 未成年每日限玩個半鐘
防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡
18:25 2021/09/01
防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡
未成年人限遊令首周末 內地知名遊戲伺服器崩潰
15:00 2021/09/05
未成年人限遊令首周末 內地知名遊戲伺服器崩潰
網絡熱話 兒童健康 電玩手遊 手機Apps 科技產品 遊戲 騰訊 中國

下一篇文章

單位漏水找開發商理論 珠海女業主一句話慘遭兜巴星（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣東9市增26宗本土病例 廣州多區強檢、離境須核酸報告
廣東9市增26宗本土病例 廣州多區強檢、離境須核酸報告
深圳健康驛站今起改抽籤分配房間 每晚公布結果
深圳健康驛站今起改抽籤分配房間 每晚公布結果
杭州核酸常態化改為3天1次 多個大城市加密檢測頻次
杭州核酸常態化改為3天1次 多個大城市加密檢測頻次
河南村鎮銀行提款難 傳近3000存戶維權爆警民流血衝突
河南村鎮銀行提款難 傳近3000存戶維權爆警民流血衝突
河南：4家村鎮銀行處置方案將於近期公布 又一批嫌疑人落網
河南：4家村鎮銀行處置方案將於近期公布 又一批嫌疑人落網
上海現Omicron BA.5社會面感染 多區緊急實施3日2檢
上海現Omicron BA.5社會面感染 多區緊急實施3日2檢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款