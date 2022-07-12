網曝上海男童騎平衡車做核酸被拒 擸菜刀大鬧 家長遭約談（有片）

上海疫情未了，有網傳影片指，一名據稱10歲的男童近日騎平衡車做核酸檢測被拒後回家拿菜刀，與志願者爭執，男童情緒激動大叫「沒有人可以阻止我」、「我必須砍死他」、「我活著還有什麼意思」等，引發關注。

當地官方通報指，該未成年人持刀與志願者發生爭執，後被居民制止，由家長帶回，現場無人受傷。警方已約談家長，責成加強監護。

網傳影片可見，在核酸檢測點，該名男童站在平衡車上拿著菜刀。後來他被現場人員按倒，拿走他的刀，期間男童尖叫說「沒有人可以阻止我，我必須砍死他」。之後男童與現場人員再起爭執，說「都是垃圾人」，還稱「我活著還有什麼意思」，男童家長著現場人士不要再刺激男童，稱他有「毛病」。男童最後騎平衡車離開。

網傳消息稱，該名男童騎平衡車排隊做核酸，工作人員表示影響排隊秩序，也不好做採樣，要他下次不要這樣，惟他照舊，工作人員就不給他做核酸，男童便回家拿菜刀。

網民關心男童心理情況 籲勿跟風謾罵

有關影片在網絡引起熱議，有人關心男童的情緒和精神情況，稱「這個年紀本該是活蹦亂跳的，偏偏被關在社區裡好幾個月，上網課，不能和同學玩耍…想想你們這個年紀是這樣過的嗎？孩子需要的是心理疏導，家長失職」，也有人關注是否家長過於溺愛孩子造成。

另有網民認為，「不要人人亦云的跟風謾罵，一個孩子踩著平衡車排隊核酸礙著誰了？」也有人擔心平衡車不穩，採樣恐危險。

上海市閔行區顓橋鎮政府官方微博「顓橋家園」通報，上周六（9日）晚上6時許，都市路一小區內，一未成年人因在核酸檢測時騎平衡車被志願者勸阻而情緒激動，持刀與志願者發生爭執，後被居民制止，由家長帶回，現場無人員受傷。屬地警方已約談家長，責成加強監護。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁