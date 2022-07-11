福建平潭部署大型海巡船 常態執行台海水域公務

內地迄今最大的大型海事巡航救助船「海巡06」輪今日（11日）正式列編福建，部署在平潭島，日後將常態性航行台灣海峽水域執行公務。

據中新社報道，福建海事局披露，「海巡06」輪船長128.6米，型寬16米，型深7.9米，滿載排水量6600噸，主推進系統總功率13920千瓦，最高航速23節，續航力10000海里，自持力60天，能夠到達全球除南北極以外的所有海域，是目前台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇。

新華社引述福州海事局相關負責人介紹，「海巡06」輪搭載船用北斗系統、GPS（全球定位系統）和多星聯動的衛星通信設備，可作為獨立、立體、移動的海事行政執法單元執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務，也可與通信指揮車、海事巡查車、其他執法船艇、直升機、無人機以及VTS（船舶交通管理系統）、AIS（船舶自動識別系統）協同配合，是構建「陸海空天」一體化綜合監管和快速反應系統的重要組成部分。

報道稱，台灣海峽歷來是中國東南沿海水上交通運輸要衝，也是連接朝鮮半島、日本、東南亞各國及港澳地區重要的海上通道，每天過往運輸船舶近3000艘。漁業和海上養殖業是福建省的傳統支柱產業，常年在台灣海峽作業的漁船數量超過3萬艘。同時，台灣海峽還是兩岸海上交流往來的最直接通道，新冠肺炎疫情前每年運輸旅客超過220萬人次。

深度參與國際海事事務

福建海事局副局長、新聞發言人王華明表示，由於台灣海峽海上客貨運繁忙，航線與沿海漁場交叉重疊，加上春季濃霧、夏季台風和冬季大風的影響，台灣海峽歷來船舶險情事故多發，每年險情事故數量約佔全國總數的10%。

報道引述王華明表示，「海巡06」輪今後將根據國家交通運輸部委派參加跨國巡航和國際多邊演練活動，執行國際海事救援任務，深度參與國際海事事務。此外，福建與台灣一衣帶水、隔海相望，「海巡06」輪列編後，將在促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作等方面發揮重要作用。

「海巡06輪」今後將常態性在台灣海峽水域執行公務，可在管轄水域進行海事監管、海上生命救助和船舶救援、海上船舶應急處理、應對海上突發事件、維護國家海洋權益等。

中國外交部發言人汪文斌6月13日表示，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。此外，國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。

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責任編輯：袁瑋婧