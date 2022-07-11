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野雞大學「河南傳媒大學」遭踢爆網站下線 當局：無這一學校

社會熱點 16:44 2022/07/11

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內地傳媒引述多名網友反映，網上一所名為「河南傳媒大學」學校，近期不斷發布有關辦學、科研、招生消息，但從未聽說過這一大學；還有人發現該校網站的內容大量盜用廣西藝術學院網站信息。

河南省教育廳相關負責人表示河南並無這一學校，而教育部提供的全國高校名單也沒有該校的信息。這宗「野雞大學」事件經報道後，涉事網站已被下線。
澎湃新聞報道，涉事的「河南傳媒大學」的網站（http://hncmdxw.com/），今年3月開始發布辦學、科研、招生信息，但其所使用的網站網址，並非內地高校標準使用的「edu.cn」教育類機構網址。

網站內容抄廣西藝術學院

另對比發現，所謂「河南傳媒大學」網站除了「現任領導」欄目之外，不少內容均直接抄襲自廣西藝術學院官網。甚至在學校簡介，僅簡單用「河南傳媒大學」字樣替換了「廣西藝術學院」名稱。

其中，「河南傳媒大學」網站的學校簡介稱該校擁有「南寧市南湖校區、相思湖校區、西校區和桂林校區」，而這幾個校區實際屬廣西藝術學院。「河南傳媒大學」稱其地址為「河南省鄭州市高新技術開發區蓮花街1號」，但該地址指向的卻是河南工業大學校區鄰近的一棟辦公樓。

「河南傳媒大學」是否存在？在教育部全國高等學校名單查詢系統上，不論是全國普通高等學校名單，還是全國成人高等教育名單，均顯示並沒有收錄這所學校。

河南省教育廳相關工作人員表示，在河南省內從未聽說過有「河南傳媒大學」，省內高校以教育部公佈的全國高等學校名單為準。該廳相關負責人指出，河南只有河南開封科技傳媒學院，是河南大學民生學院轉設的；沒有河南傳媒大學。

廣西藝術學院黨委副書記、校長侯道輝表示，從沒聽說過所謂「河南傳媒大學」，對學院網站內容被「河南傳媒大學」抄襲，表示會立刻讓學院工作人員跟進了解。

《新京報》刊出教育學者熊丙奇的評論文章，批評「河南傳媒大學」連「野雞大學」都不是，而是子虛烏有，只有網頁的虛假大學，質疑本質上是搞詐騙。

文章續指，這所不存在的學校，為什麼堂而皇之地「存在」了這麼久？它坑騙過多少人？釐清個案背後具體的責任，對涉及違法的問題與相關人員嚴厲打擊，如此才能防止其捲土重來，杜絕更多虛假大學冒頭重生的可能。

責任編輯：林佩怡

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