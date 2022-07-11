王毅警告東盟國家避免遭大國利用作「棋子」 向美提一建議

據外電報道，中國國務委員兼外長王毅，周一（11日）在印尼發表政策演講時警告，東南亞國家必須避免被大國當作「棋子」。他又表示，他與美國國務卿布林肯會面時，提出雙方應考慮建立亞太地區良性互動的規則。

▲ 王毅（資料圖片）

路透報道，王毅在東盟秘書處發表講話時說，該地區面臨因政治因素而重塑的風險，東盟許多國家目前面臨選邊站的壓力。

他表示，應該使這個地區不受地緣政治計算的影響，不被當作大國競爭的棋子，不被脅迫。他補充道，「我們地區的末來應該掌握在我們自己手中」。

上周六（9日）王毅與布林肯會晤時，中方提出中美在亞太地區良性互動的設想。據彭博，王毅周一說，他非常鄭重地告訴美方，中美雙方應該探討建立亞太地區良性互動規則，共同維護開放的地區主義。他表示，期待美方對中方提案的反饋。

王毅指出，中國建議的「規則」是：支持東盟的中心地位，維護現有的區域合作框架，尊重彼此在亞太地區的合法權益，促進穩定。

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若一中原則遭挑戰 台海將「烏雲密布」

另外，王毅也提到台灣問題。他指出，任何勢力和國家都不應有將台灣從中國分裂出去的幻想，又指如果一個中國原則遭到任意挑戰或破壞，那麼台灣海峽將「烏雲密布」和有「劇烈風暴」。

此前王毅與布林肯會面時，促美應該停止掏空歪曲一個中國政策，停止在台灣問題上「切香腸」，不得打「台灣牌」阻撓中國的和平統一進程；他又要求美方必須謹言慎行，務必不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤。

責任編輯：林佩怡

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