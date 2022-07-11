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中國6月金融數據全勝預期 社融能否維持強勁？

經濟脈搏 19:07 2022/07/11

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中國穩增長政策發力後，6月金融數據亮眼，當月新增人民幣貸款、社會融資規模增量、月末廣義貨幣（M2）按年增長，均超市場預期。

分析指出，6月金融數據反映實體經濟融資需求明顯回暖，而在新增信貸和政府債雙輪驅動下，社融增量為歷史同期高位，但後續能否維持有較大不確定性。

新增貸款2.81萬億 新增社融5.17萬億元 M2逾5年半新高

據中國人民銀行周一（11日）公布，6月人民幣貸款增加2.81萬億元，高過預期的2.4萬億元和5月的1.89萬億元，並按年多增6867億元。

當月社會融資規模增量為5.17萬億元，遠超市場預期的4.2萬億元，以及5月的2.79萬億元，且比上年同期多1.47萬億元。據路透統計，6月該指標並創下歷史同期新高。

6月末，M2餘額258.15萬億元，按年增長11.4%，創逾5年半新高，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和2.8個百分點。

中國5月金融數據遠超預期 分析：結構仍弱經濟復甦道阻且長

財策需加力 人行王一鳴：可考慮上調赤字水平或發行特別國債

實體經濟融資需求回暖 政府債驅動

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，6月金融數據反映實體經濟融資需求明顯回暖，從結構看，居民消費與企業投資意願增強，房地產在逐步回暖，內需動能加快恢復。M2按年維持較高水平，一方面財政、貨幣政策偏積極，支持內需加快恢復，另一方面國內經濟活動活躍提升，有望提振貨幣創造。

不過，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，強勁的信貸數據缺乏持久性，因資本支出將受到PPI下降和疫情動態清零政策的抑制，料下半年社融增速將下降。

興業證券固收分析師羅雨濃也稱，社融新增部分主要由企業中長貸和政府債券貢獻，這部分對應基建投資發力，居民中長貸按年少增，意味購房需求仍較弱。這樣的結構很難說是實體自發性融資需求回升，更多由政府行為所撬動，後續社融能否維持當前強度有較大不確定性。

責任編輯：林佩怡

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