基里巴斯退出太平洋島國論壇或與中國有關？外交部：沒事實依據

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王毅警告東盟國家避免遭大國利用作「棋子」 向美提一建議
為期4天的太平洋島國論壇周一（11日）在斐濟召開，惟在會議舉行前夕，基里巴斯宣布將退出該論壇，令這場3年來首次舉行的面對面高峰會蒙上陰影。
在北京，外交部發言人汪文斌表示，注意到有媒體報道說基里巴斯決定退出太平洋島國論壇，可能和中國有關，他指相關的報道沒有任何事實依據。
他指出，多年來，中國同太平洋島國論壇合作關係良好，並強調中方一貫不干涉太平洋島國的內部事務，同時希望島國加強團結合作，實現共同發展。
論壇將談中國對區內安全影響
據報道，基里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）在信中表示，不同意幾周前密克羅尼西亞聯邦與其他成員國，為解決紛爭所達成的協議條款，另外亦希望會議延遲舉行。
馬茂還指出，基里巴斯未獲邀參與秘書長續任的討論過程、不同意其他密克羅尼西亞島群國家重返太平洋島國論壇的決定，以及領袖人峰會舉行時間適逢該國的獨立日（7月12日）。
值得注意的是，基里巴斯在2019年與台灣斷交轉投北京。該國選擇退出太平洋島國論壇，被視為是北京進一步加深在區內的影響力。
據了解，太平洋島國論壇將會討論爭取國際社會援助和資金，以應對海平面上升和氣候變化，及中國對區內安全的影響。
責任編輯：林佩怡
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