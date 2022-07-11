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聯合國料全球人口年底達80億 印度人口明年超中國

社會熱點 20:39 2022/07/11

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聯合國發表今年度《世界人口展望報告》，預計全球人口將於今年11月15日達到80億。此外，印度將在2023年超過中國，成為世界上人口最多的國家。

聯合國秘書長古特雷斯表示，這項全球人口里程碑提醒大家，對愛護地球的共同責任，以及反思在哪些方面仍未實現彼此承諾。

聯合國經濟和社會事務部的報告預測，全球人口以1950 年以來最慢的速度增長。到2030年可能增至約85億，2050有97億，到2080年代，達到104億左右的高峰，之後直至2100年，穩定維持這個水平。

報告認為，人口增長的部分原因是死亡率降低，這反映在預期壽命的增加上。全球範圍內，人均預期壽命在2019年已經達到72.8歲，較1990年增加9歲，經預測，2050年人均預期壽命將達到77.2歲。

值得注意的是，性別層面，全球女性預期壽命比男性多5.4歲，分別為73.8歲和68.4歲。

內地人口自然增長率創57年最大年減幅 多省已現負增長

中國或提前迎人口「零增長」？官方指三孩政策效果將逐步顯現

另外，報告指出，2021年全球平均生育率，為每名婦女2.3次，相較1950年的5次有顯著下降。預計到2050年，全球平均生育率將進一步下降到2.1左右，並維持到2100年之前。

報告還顯示，雖然在幾個發展中國家觀察到淨出生率下降，但未來幾十年世界人口增長的一半以上，將集中在八個國家，分別為剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。

責任編輯：易燕丹

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