與確診同在微信群而被判定為次密接？上海當局：已轉回綠碼（有片）

近日上海疫情反彈，其中涉KTV傳播鏈。網傳一段錄音顯示，有網民因與確診同在一個KTV微信群組，被當地疾控中心判定為次密接。當局今日回應指，錄音屬實，後續發現其確實未曾去過KTV，已將健康碼轉成綠碼。

今日（11日），一篇名為「疾控中心最新發現：原來新冠可以通過網絡傳播」的文章在內地網絡流傳。有上海網民在發文表示，很多人因與一名確診患者在同一個微信群，但當時並沒有去過那家KTV，卻也被疾控中心判斷為次密接。

錄音中為青浦疾控中心及民眾對話：

「我是青浦疾控中心，經過核實你當時是沒去那家KTV對嗎？」

「是的，我沒去。」

「我們經過核實，你的確沒去過那家KTV，去過的，我們按照密接管理，沒去的，就按照次密接管理。」

「我沒去怎麼是次密接。」

「因為你在那個微信群里」

該文章批評此行為是「一刀切」，並呼籲民眾對這樣的不公政策說不。

據頭條新聞，上海青浦區疾控中心工作人員今晚回應指，前述錄音內容屬實，但該人員最終並未被判定為次密接對其進行隔離，目前健康碼已由紅碼轉為綠碼，「市疾控下發要求所有群里的人都要被判定為次密接，後續處理時發現確實沒去過，所以並未判定為次密接。」 此外，微信群內其他人員也將由相關部門審核流調信息，若未去過該KTV不會被判定為次密接。

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責任編輯：袁瑋婧