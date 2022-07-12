內地增347宗本土感染 廣東佔42宗 涉廣州、深圳等7地

內地周一（11日）新增347宗本土感染，包括確診及無症狀感染。廣東增42宗本土感染，分布在廣州、珠海、深圳等地，珠海今日（12日）起全市學校暫停線下教學和校外培訓活動。上海增59宗本土感染，多區再開展全員檢測。

內地新增69宗確診及278宗無症狀感染，總數347宗。

廣東錄得最多確診個案，為22宗，另有20宗無症狀感染。總數42宗感染分布在廣州、珠海、深圳、佛山、中山、茂名、清遠。

珠海宣布，今日起全市各級各類學校（含幼兒園、教育培訓機構、校外托管機構）暫停線下教學和校外培訓活動；承辦暑期校內托管的學校，暫緩組織托管工作；各學校停止舉辦和參與大型培訓等聚集性活動，涉及跨市活動一律暫停舉辦。

河南錄得最多無症狀感染，為64宗，另有9宗確診，總數73宗，主要分布在駐馬店。

上海新增5宗確診及54宗無症狀感染，其中4宗確診和52宗無症狀感染者在隔離管控中發現。上海今日起新增20個疫情中風險區。黃浦區、寶山區宣布，將於今日、7月14日（周四）晚間開展2次全區核酸篩查。

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責任編輯：尹航

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