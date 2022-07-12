發改委：放開放寬除個別超大城市外的落戶限制 試行以經常居住地登記戶口制度

國家發改委印發「十四五」新型城鎮化實施方案的通知。通知提出，放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。通知還提到，堅持「房住不炒」定位，建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，夯實城市政府主體責任，穩地價、穩房價、穩預期。

放開放寬除個別超大城市外的落戶限制

發改委官網今日公布關於印發「十四五」新型城鎮化實施方案的通知。在深化戶籍制度改革部分，通知提到，

放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。

全面取消城區常住人口 300 萬以下的城市落戶限制，確保外地與本地農業轉移人口進城落戶標準一視同仁。

全面放寬城區常住人口 300 萬至 500 萬的 I型大城市落戶條件。

完善城區常住人口 500 萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數佔主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。

通知提到，各城市因地制宜制定具體落戶辦法，促進在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口舉家進城落戶，並與城鎮居民享有同等權利、履行同等義務。完善全國公開統一的戶籍管理政務服務平台，提高戶籍登記和遷移便利度。依法保障進城落戶農民的農村土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，健全農戶「三權」市場化退出機制和配套政策。

知識庫：什麼是戶籍制度 據公開資料介紹，現代户籍制度是國家依法收集、確認、登記公民出生、死亡、親屬關係、法定地址等公民人口基本信息的法律制度。以保障部分公民在就業、教育、社會福利等方面的權益，以個人為本位的人口管理方式。 當代中國的户籍制度已經成為經濟社會發展的阻礙，迫切需要進行改革，加快形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。2013年1月7日召開的全國政法工作電視電話會議上，户籍制度改革被列為2013年四項重點工作之一。

堅持「房住不炒」 增加保障性住房供給

在完善城市住房體系部分，通知提到，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，夯實城市政府主體責任，穩地價、穩房價、穩預期。建立住房和土地聯動機制，實施房地產金融審慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投資投機性需求。培育發展住房租賃市場，盤活存量住房資源，擴大租賃住房供給，完善長租房政策，逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等權利。加快住房租賃法規建設，加強租賃市場監管，保障承租人和出租人合法權益。完善住房保障基礎性制度和支持政策，有效增加保障性住房供給。

通知提到，以人口流入多的大城市為重點，擴大保障性租賃住房供給，著力解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問題。單列租賃住房用地供應計劃，主要利用集體經營性建設用地、企事業單位自有閑置土地、產業園區配套用地和存量閑置房屋建設，適當利用新供應國有建設用地建設。改革完善住房公積金制度，健全繳存、使用、管理和運行機制。

【中國樓市】深圳擬調整住房公積金貸款共同申請人的範圍

【中國樓市】二手房成交參考價格已取消？西安住建局：可尊重賣方意願

通知還提到，構建公共衛生防控救治體系。加強疾病預防控制機構能力建設，地級市至少建成 1 個生物安全二級水平實驗室，縣級疾控中心重點提升疫情發現和現場處置能力，基層醫療衛生機構配備從事公共衛生工作的人員。增強救治能力，地級及以上城市建成傳染病醫院或相對獨立的綜合性醫院傳染病區，縣級醫院提高傳染病監測和診治能力，重點加強感染性疾病科和相對獨立的傳染病病區建設。建立疾控機構和醫療機構協同監測機制，提高早期識別和快速報告能力。提升平疫結合能力，預留應急空間，確保新建改建大型公共設施具備快速轉化為救治與隔離場所的條件。

中指院：6月樓市成交量按月上升 上海反彈近1000%

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道