國務院：不再對進口非冷凍物品進行檢測 地方禁自行加碼

個別城市以防疫為由嚴加限制商品進口，國務院要求，地方不准自行對進口非冷鏈物品加嚴管控，不再對該類物品進行檢測，不對水果、儀器等進行消毒。

國務院聯防聯控機制下發《關於進一步優化進口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知》，把進口非冷鏈物品按被污染風險分為低風險、高風險2個等級，其中，所有大宗散裝商品，包括礦石、化工原料、糧食、飼料；離開啟運口岸逾24小時的裝載入境物品，包括航空器、船舶、列車、汽車；裝卸時不與裝卸人員接觸；已實施預防性消毒的，均屬低風險。不屬於以上任一情形的，或無法判定風險等級的進口非冷鏈物品，按照從嚴原則處理，判定為高風險。

不同風險等級的非冷鏈物品實施分級分類防控措施：

高風險進口非冷鏈物品按照規定的分工和流程實施預防性消毒，各地不再對進口非冷鏈物品進行新冠病毒核酸檢測。

不適宜預防性消毒的高風險進口非冷鏈物品，如動物、飼料、蔬果、精密儀器等，不實施核酸檢測和預防性消毒，由地方以適當方式處置。

低風險進口非冷鏈物品不再實施核酸檢測和預防性消毒。

冷鏈食品方面，對檢出核酸陽性的，按照規定進行分級分類處置，對相關境外食品生產企業不採取暫停進口申報的緊急預防性措施。 同時， 海關持續加強源頭管控，對不配合接受檢查或存在問題的境外食品生產企業，必要時採取撤銷註冊、暫停進口、限期整改等措施。

各地需嚴格按照相關文件要求，落實進口非冷鏈物品疫情防控措施，抓緊調整進口非冷鏈物品靜置存放規定，不得層層加碼。

責任編輯：陳建錫