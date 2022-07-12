武漢一樓盤逾期未交樓 業主下通牒擬集體停止還貸

內地近日網傳一封「強制停貸告知書」，指湖北武漢一個樓盤逾期交樓數月，業主維權無進展，據指數千戶未還清貸款的業主決定，如果在8月1日前未全面復工，將強制停還銀行月供。但有律師表示，貿然停貸買家往往就成了違約方，建議業主採用法津手段處理。

《每日經濟新聞》報道，涉事的武漢時代新城項目，於2019年9月開盤，原本應於今年3月30日交付一期房源，已延遲交樓。

對於近日網傳「武漢時代新城全體業主強制停貸告知書」，報道引述業主李先生證實，業主們已經有這一打算，正完善關於強制停貸的告知書，之後會由全體業主簽字蓋指印後，寄給相關政府部門及銀行。

復工不理想 業主因經濟壓力大「躺平」

報道指出，李先生提供的資料顯示，今年6月28日，開發商武漢楚水雲山農業開發有限公司發布一則延期交樓告知函提到，「受2020年初疫情影響，項目停滯99天」「公司遭遇流動性影響」「不得不延遲交樓」。至於具體交樓時間，「將在具備交房條件後提前通知業主」。

李生先稱，已跟相關政府部門專班及企業溝通交涉過很多次，但一直沒有具體進展。雖然項目對外一直表示復工，但復工人數跟項目實際情況遠遠不符。而受整體經濟環境影響， 一些業主不得不選擇「躺平」，停止還貸。

他又表示，在網上看到景德鎮同一個開發商的項目也停工，業主選擇強制停貸。一方面希望借此得到各界關注，另一方面是業主面臨的還貸、生活壓力很大。

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另一業主張女士，以總價75萬元（人民幣，下同）、首付30萬元、月供4000多元買下時代新城一套98平方米的新樓。首期花光夫婦二人和公婆的全部積蓄，還從親戚借了些才湊齊。當知道項目停工，「我都懵了」，每天心裡折磨，也不敢告訴公婆真實情況，因為那些錢是他們存了十幾年的全部積蓄。然而禍不單行，去年張女士的老爺查出了肝癌。

望暫緩還房貸 惟地方政府只能協調

對於復工情況，項目相關負責人龔傑表示，目前項目正常復工，一期項目預計將在今年12月交房。而據業主提供的會議記錄，開發商、政府部門、項目建設方及業主代表等四方，6月底曾有溝通見面會，記錄顯示應於今年3月30日交樓的批次，預計將在11月30日前完工，12月31日前交房，其他批次則需待新投資方進入後，參照順延時間交房。

業主代表也提出需要政府協調貸款銀行暫緩還房貸，等交房再繼續還貸，住建局相關負責人表示，已向銀保監會湖北監管局發了希望暫緩還房貸的函，但暫時還未得到暫緩還房貸的回覆，「銀行是獨立於地方政府的，地方政府只能協調」。

北京金訴律師事務所主任王玉臣表示，未經法院判決停貸或沒有達成停貸協議，貿然停貸購房人往往就成了違約方，徵信會受影響，還可能被訴到法院，甚或被法院強制執行。他建議，業主循法律手段停貸，一是民事訴訟，若符合條件可直接到法院起訴；二是視情況綜合運用信息公開、違法查處、談判，甚至行政訴訟等來推動停貸協議的達成。

責任編輯：林佩怡

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