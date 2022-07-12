日媒：過半日企感中國業務風險上升 最關注防疫政策

防疫政策過嚴疊加地緣政治風險增加，過半數日資企業認為在中國市場的業務風險正在上升，而計劃在未來10年擴大投資的則不到兩成。

日本經濟新聞在6月中下旬訪問了143間大型日企的社長，針對中國業務風險，55.7％人認為「正在上升」，大幅超過認為「並未改變」和「正在下降」的人，後兩者分別是38.9％及0.6%。其中，93.2％人認為業務風險來自嚴格的防控措施，而擔心中美貿易摩擦、中國攻打台灣的也各在50%以上。

至於今後10年如何調整中國業務比重，44.4％人表示「不知道」，33.9％選了「維持現狀」為，17.7％有意「提高」，3.2%打算「降低」，但沒有企業明確表明撤資。同時，受訪日企社長中，僅4.6%人表示在中國沒有業務，反映對大型日企來說，中國市場的存在感相當突出。

苦心平衡風險及利益

日本連鎖便利店全家的社長細見研介表示:「認為10年後仍處於不穩定狀態，持續關注事態發展」。清水建設的社長井上和幸表示：「有必要在關注中國政府動向的同時，針對確保員工等的安全和供應鏈調整等，討論發生不測事態之際如何應對」。伊藤忠商事的社長石井敬太則表示：「從宏觀角度來看仍存在不確定性，但與其他地區相比，中國增長率更高，生活消費領域存在堅挺的需求，也會利用中國合作夥伴的信息網來應對風險」。

日經認為，本次調查顯示日本企業家對中國業務前景感到迷茫， 他們正苦心地與地緣政治風險保持平衡，同時希望分享14億人口巨大市場的這塊蛋糕。

責任編輯：陳建錫