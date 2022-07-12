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有新冠感染史不得入場觀影？佛山大劇院道歉：表述不清引歧義

社會熱點 12:59 2022/07/12

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內地此前傳出有新冠感染史的求職者找工作時遭拒，廣東佛山大劇院近日就被指禁止已經治癒的確診患者進場，引發關注。劇院方隨後發文致歉，表示因表述不清晰引起歧義，後續將更新劇院的「劇場溫馨提示」。

內媒《第一財經》報導，微博用戶「你們機智的大米」發文表示，佛山大劇院的入場須知列明，「已治癒出院的確診病例和已解除集中隔離醫學觀察的無症狀感染者、尚在隨訪或醫學觀察期內的人員」不得入場，認為相關規定涉歧視。

佛山大劇院官方微博周一（11日）晚，對疫情防控提示表述不清晰引起的歧義致歉。劇院方面，今日亦同步在官方微博和微信公眾號更新入場提示，禁止入場人員的表述已被改為「尚在居家健康監測期內的已治癒出院確診病例和無症狀感染者」。

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值得一提的是，該報查詢發現，有新冠感染史人員被拒入場觀影的規定可追溯到7個多月前，2021年12月22日更新版的入場須知已列明相關規定。此外，「48小時內出現發燒、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等十大異常症狀者」也屬於被拒絕入場的人員類型。

擔心治愈者「復陽」

這一規定，不排除與擔心新冠感染者康復後的「復陽」有關。而根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，當中細化「復陽」患者的管理標準，即無論有無呼吸道症狀，當核酸檢測Ct值≥35時，無需管理和劃定密接者。

至於「復陽」者是否有傳染性，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝曾表示，「實踐的研究證明，在恢復期的患者，Ct值≥35時，樣本中是分離不出活病毒的，這意味著這樣一些患者已經不具有傳染性。」

上海市新冠肺炎醫療救治專家組成員、中山醫院感染病科主任胡必傑也指出：「我們發現這些冠以復陽或復發的新冠康復者，並沒有引起周圍人群的感染或傳染。」

責任編輯：易燕丹

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