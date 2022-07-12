內地上半年民航旅客運輸量跌約52%  將逐步增加國際航班

中國民航局周二（12日）通報，航空旅客運輸先降後升，國內市場恢復勢頭明顯，上半年全行業共完成旅客運輸量1.18億人次，按年下降51.9%，恢復至2019年同期的36.7%；6月份，民航旅客運輸規模恢復至2019年同期的46.2%。

民航局運輸司副司長徐青在發布會上表示，將繼續加強與相關國家的磋商，逐步增加國際航班的數量。

7月以來 單日航班量保持1萬以上

徐青指出，國內疫情多點散發給民航業帶來不小衝擊。民航局協調相關部門出台一系列關於財政支持等助企紓困政策幫扶，隨著國內疫情防控形勢逐步好轉，廣大旅客出行需求增加明顯。進入暑運以來，7月4日至10日一周內，客運航班量達到7.1萬班，按周增長12.1%，較2021年同期基本持平；旅客運輸量為738萬人，增長13.8%，較2021年同期減少31.2%。

據民航局綜合司副司長孫文生指，航班量自4月觸底反彈，5、6月恢復速度增快，7月以來，民航單日航班量持續保持在1萬班以上，其中7月8日、10日，單日航班量均超過1.2萬班，恢復至疫情前約64.5%，整體恢復態勢持續向好。

內地航空業上半年蝕過千億 12家航空公司資不抵債

中國民航局：正與部分國家商談 逐步穩妥增加定期國際客運航班

當局表示，將積極推動國際客運航班逐步、穩妥恢復，更好服務中國經濟發展和中外人員往來。國內航線方面，全力做好航空公司暑運新增、優化國內航線支持工作。

據徐青表示，考慮到海外留學生回國等國際人員往來需求，民航局正在國務院聯防聯控機制統籌下，根據疫情形勢發展、近期防控措施的優化、地方接受國際航班保障能力的提升，穩妥有序恢復國際定期客運航班的工作，加快推進國際航空市場的恢復。民航局將繼續加強與相關國家的磋商，逐步增加國際航班的數量。

責任編輯：林佩怡

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