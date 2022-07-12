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王毅晤東盟秘書長 反對將大國博弈、集團對抗引入地區的圖謀

國情動向 13:33 2022/07/12

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中國國務委員兼外長王毅，周一（11日）在印尼首都雅加達與東盟秘書長林玉輝會晤。王毅表示，要高度警惕並抵制一切損害東盟中心地位的行徑，反對任何將大國博弈、集團對抗引入本地區的圖謀。

據中國外交部網站，王毅祝賀東盟成立55週年，並指中國是東盟的最大鄰國，彼此互為最大貿易夥伴。中國始終將東盟作為外交政策優先方向，支持東盟發展壯大、加快共同體建設，又率先同東盟建立戰略夥伴關係並提升為全面戰略夥伴關係。

他表示，在雙方共同努力下，中國東盟合作展現出蓬勃生機活力，使本地區成為最安全、最有發展前途的地區。中方願同東盟一道，以國家主席習近平同東盟各國領導人達成的重要共識為指引，建設好「五大家園」，更好造福雙方人民。

倡導開放的區域主義

王毅強調，中國和東盟堅定支持主權平等和國際關係民主化，在多極化進程中走在前列。面對國際形勢劇烈變化和新的挑戰，要高度警惕並抵制一切損害東盟中心地位的行徑，反對任何將大國博弈、集團對抗引入本地區的圖謀，共同倡導開放的區域主義，攜手維護來之不易的地區和平穩定，共創團結繁榮的光明前景。

林玉輝表示，東盟期待同中方加強全面戰略夥伴關係，共同堅持開放的區域主義，願以中國東盟可持續發展年為契機，深化互聯互通、供應鏈穩定、數字經濟、氣變應對、生態保護、防災減災、人文交流等各領域合作。

王毅警告東盟國家避免遭大國利用作「棋子」 向美提一建議

王毅晤布林肯 促美停止抹黑中國政策、盡快取消全部關稅

王毅當日在東盟秘書處演講並答問時，提到中美如能實現在亞太地區良性互動，善莫大焉，不僅有助於增加中美關係的正面預期，也符合地區國家的普遍期待。對美方做何反應拭目以待。這也將檢驗美國能否放下霸權心態，克服冷戰思維，摒棄零和邏輯，真正為亞太的和平與繁榮發揮建設性作用。

此前，他與美國國務卿布林肯會晤時，已建議中美雙方探討確立在亞太地區良性互動的規則，以踐行開放的區域主義。

責任編輯：林佩怡

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