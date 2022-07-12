蘇州男主播「鼻血流到下巴」仍淡定報新聞 網友：專業（有片）

7月11日晚，江蘇蘇州一新聞主播在直播時突然流鼻血，但是他淡定的播報完了新聞，從容不迫。很多內地網友為其專業素質點讚，紛紛留言希望主播要多注意身體健康。而蘇州電視台也提示，近期天氣炎熱容易出現身體不適，如果遇上請大家及時就醫，上班族們及時關注自己身體健康！同時，為媒體人的敬業精神點讚！

有網媒稱，該名男主播遇到這種事情之後，大家也都非常感慨萬分地表示，很想幫他擦一擦；就在前段時間他已經受傷之後，不到一個月的時間，他帶著腰部護具都要參加主持7月1日的交響音樂會。

【男主播報新聞視頻】

有網友評論寫道：這位主持人都還是挺敬佩的，好想多幫他擦一擦鼻血，覺得他是非常的專業。這也有可能是因為太熱導致的中暑，希望這位主持人能夠早日康復吧！

▲ 視頻截圖

內地網友評論也有不理解這種做法的：

不要宣傳這種變態的敬業吧？萬一主播已經感覺很不舒服了還堅持播報，錯過就醫就麻煩了。確實要的不是敬業，而是健康，病態宣傳。 完全可以拿衛生紙擦一擦。太把直播當回事兒是個病態，可以輕鬆自如地說新聞。 場務應該有點應急預案，防備這種突發情況。不過，流鼻血還繼續播完，讓人看到社畜的不容易和敬業的精神。

責任編輯：李冰琪