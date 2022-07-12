母女回家被雨衣男飛身拉入屋 警方：男子為前夫已被刑拘（有片）

內地網上流傳一段「母女回家被雨衣男拖入屋內」的影片，引發高度關注，多地警方收到大量報案。山東萊陽市警方今日通報，影片中的成年男女剛剛離婚，兩人離婚後因協商事情產生矛盾，目前涉事男子已被警方拘留，被拖拽的大人和小孩無大礙。

網傳閉路電視畫面顯示，事發在7月6日傍晚6時19分，在一棟老舊居民樓內，一對母女沿樓梯上樓回家，母親在前，女孩在後。在女子打開門準備入屋時，一名身穿紅色雨衣的男子突然從上一層飛身衝下樓梯，將其強行拉入屋內。幾秒後，男子再衝出門口將女孩拖拽進屋，並將大門關上。

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事發大約20分鐘後，一名打著赤膊、身上有紋身的男子打開大門，疑似查看門口電表，再返回屋內。

男子強行與女方發生性關係後逃逸

山東萊陽市警方周二（12日）通報，7月7日8時許，被害人姜某某報案稱，其前夫戰某某趁其開門回家之際，強行闖入家中騷擾其生活。經查，疑犯戰某某與被害人姜某某原是夫妻關係，二人已於6月16日辦理離婚手續。

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通報稱，接到報警後，公安局迅速組織力量偵辦。事發當晚6時許，戰某某潛入姜某某住處樓梯拐角躲藏，伺機強行將母女二人拽至室內，糾纏姜某某與其復婚。晚上10時許，待孩子熟睡後，戰某某強行與姜某某發生性關係，並於事發後潛逃。

通報提到，戰某某11日被抓獲歸案，目前已被依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。

另外，此前有爆料稱事發地在廣東省肇慶市廣寧縣。據紅星新聞報道，廣寧警方回應稱已接到大量網友反饋情況，經核實並非發生在當地。另據極目新聞消息，萊陽市婦聯表示，已經知曉此事，正在積極跟進。

責任編輯：易燕丹

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