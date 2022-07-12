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賴清德赴增上寺 參加安倍晉三喪禮 北京回應（更新版）

國情動向 16:49 2022/07/12

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日本前首相安倍晉三上周五（8日）遇刺身亡，私人喪禮今日（12日）在東京增上寺舉行。中央社報道，台灣的賴清德副總統中午抵達增上寺，預計下午離日返台。

*16：49 新增北京方面回應

對於賴清德前往日本弔唁安倍晉三，據外電報道，在北京，外交部發言人汪文斌今日回應稱，中國駐日使館已提出嚴正交涉。他並稱，賴清德赴日的「政治伎倆」注定失敗」。

另外，中央社報道，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天書面回答台媒稱，「關於日本前首相安倍晉三突遭不幸辭世，我領導人已向日方致唁電表示深切哀悼。民進黨當局藉弔唁之名行謀獨之實是徒勞的。希望日本政府恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，妥善處理涉台問題」。

賴清德昨日（11日）已抵日本，到安倍晉三的東京寓所弔唁，傍晚以家屬親友身分前往增上寺的祭壇前捻香致哀。

這是台日1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣官員。日本方面證實此事，但指出賴清德是以私人身分到訪。據了解，賴清德與安倍有20多年的情誼。

北京方面對此尚未有回應，但評論預計會有反彈。

【安倍晉三身亡】大批民眾目送安倍靈車 獲授最高級別國家勳章

中國副外長馬朝旭赴日駐華使館 弔唁安倍

責任編輯：林佩怡

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