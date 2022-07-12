滬漂因曾染疫找不到工作住廁格惹關注 事主已獲快遞公司聘請

內地網絡近日瘋傳《我躲在上海虹橋的衛生間，不知道去哪裡》的文章，指滬漂阿芬（阿芬）因曾感染新冠肺炎而找不到工作，便「住」在流連虹橋火車站的廁格，這再度引起輿論關注新冠康復者受歧視的問題。據內地傳媒報道，阿芬在多方幫助下，順利找到工作，在順豐快遞試崗。

據該篇網傳文章，阿芬在今年3月底來到上海，希望找到工作駐足，不巧遇上疫情，當時她被送往救助站，之後感染新冠。5月下旬開始，阿芬開始找工作但屢屢碰壁，有招聘列明要「歷史無陽」，文章寫到「如果曾經感染了陽性，那麼連最基礎的工作，她也失去了資格」。

積蓄空了、手機欠費

在積蓄空了、手機欠費下，阿芬住在虹橋火車站，接水在廁格洗澡，洗髮水用完就用自己洗面奶將就一下。她每天只能吃麵包，要在有免費wifi的位置團購麵包，「兩斤麵包就6塊多，能吃兩三天」；而買麵包的錢，是透過下載軟件、簽到、搶紅包等變現。

文章作者表示，「有一位女生跟我說，她爸媽到現在都不知道她得了新冠、去過方艙，更不知道此時此刻的她正住在虹橋火車站」。

作者稱，他們就在等著，一直等著，等著一個證明可以恢復他們正常工作的身份，這個身份叫：陽性康復和正常人一樣。

上海：不得歧視新冠康復者

澎湃新聞報道，聯繫到當事人阿芬，她說昨天（11日）已在順豐快遞試崗，等體檢報告出來之後，如果沒什麼問題就能正式入職，到時公司會給她安排住處。不過，阿芬也表示，她現在經濟比較拮据，去體檢的費用還是靠昨天好心人士給的100元，不知道夠不夠，她打算入職之後先預支一些工資，能讓自己慢慢生活下去。

據了解，昨日阿芬到順豐快遞虹橋中轉場面試，經過試工，有關負責人覺得阿芬各方面能力不錯，入職後她主要從事分揀員的工作。順豐快遞相關負責人告訴記者，招工時，不會歧視新冠陽性康復者，也不會以得過新冠為由給應聘者設置門檻。

對於已康復的陽性感染者求職被歧視問題，上海市政府新聞發言人尹欣昨表示，上海市各部門、各單位都應該按照法律法規相關要求，一視同仁地對待新冠陽性康復者，不得歧視。社會各界應該對新冠陽性康復者給予更多的關心關愛，不能給他們貼標籤，不在他們的工作生活中設檻，不能讓他們生活在不該有的陰影下。

責任編輯：林佩怡

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