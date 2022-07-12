美國香水業巨頭撤上海生產線 創辦人說受夠這問題

「儘管在中國成本低得多，我們還是要這麼做。」美國香水業巨頭Inter Parfums（IPAR）宣布關閉上海生產線，將業務遷回美國本土，原因是認為在中國設廠很難保證供應鏈的穩定。上海封城期間，Inter Parfums數以百萬美元計的香水、古龍水被鎖在當地倉庫無法出口，是其決定撤離的原因之一。

Inter Parfums創辦人兼董事長Jean Madar向《華爾街日報》表示，對於在美銷售的產品，他們正在將大部分合同生產從中國和其他國家永久性地轉移到美國，還將與美國公司簽訂的供應商合同增加了一倍。即使上海重新開放，海運價格也從峰值回落，他們仍認為不能回到過去的模式。

「（中國）組件較便宜，但要是無法到手，又有甚麼用呢？像我們這樣的消費品公司，需要有超級穩定的供應。」Jean Madar稱，上海封城期間所造成的銷售額損失，證明他們與中國「分手」的決定是正確的，他談到在中國面臨的嚴重物流問題，「就好像你有了瓶子，卻沒有瓶蓋，有了瓶蓋，卻沒有泵頭」。

Inter Parfums生產的每瓶香水包含約15到25個不同的玻璃、塑膠和金屬零件，過往這些幾乎全部來自中國，現在近70%已改向美國供應商採購。

疫情加劇了在中國生產的不利因素

麥肯錫製造業和供應鏈專家Daniel Swan指，過往的局面已發生改變，疫情令海運成本飆升，工廠關閉和生產遇阻導致出現重大延誤和供應短缺。隨著消費者迅速改變購物模式，需求變得難以預測。所有這些動態加劇了本已發生的長期變化—中國勞動力成本上升、關稅增加和對知識產權被盜的擔憂。

但報道也引述一些企業指，遷到中國以外地區是有風險的，尤其是利潤率較低的行業。勞動力、基建及政府支持政策，仍令他們不得不依賴中國的生產線。

總部位於紐約的Inter Parfums，擁有Boucheron、Montblanc、Van Cleef & Arpels、Moncler、Kate Spade、Coach、Jimmy Choo、Lanvin、Rochas等眾多奢侈品牌的香水經營權，產品銷往全球約120個國家。

責任編輯：陳建錫