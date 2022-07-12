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上海兩居委會倡做好14天物資儲備 引封城擔憂

社會熱點 17:30 2022/07/12

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內地新冠肺炎疫情反覆，上海持續有新增感染病例。市內有兩個居委會發佈倡議書，提出六項倡議，包括「有條件的居民請在家中做好14天左右的食品和醫藥儲備，有備無患」。結果引發民眾恐慌，擔心上海又要封城。

上海市衛健委通報，周一（11日）新增5宗本土確診及54宗本土無症狀感染，大部分在隔離管控中發現。其中，4名無症狀感染者住在普陀區，7名住在虹口區。

鑒於市內疫情仍未「斷尾」，上述兩個地區的居委會相繼發佈倡議書，提醒居民做好14天物資儲備。

居委會：有備無患 友情提示一下

據《健康時報》報導，上海市普陀區新湖明珠城居委會工作人員表示，「倡議書是真的，主要考慮兩方面原因：一方面，現在疫情散發，經常性會有密接、次密接的封控管理；另一方面，也是想激發大家的防疫意識，還是要繃緊這根弦。」

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工作人員提到，發出倡議主要是提醒居民去參照執行，前面幾項比如打疫苗、非必要不外出等也值得關注。

上海市虹口區廣靈居委會工作人員也表示，倡議主要是為了提醒居民有備無患。「現在密接也要封樓，只想提醒一下居民，家裡能夠多備點物資。萬一封控比較緊急，沒有時間去買東西，會帶來生活上的困擾，所以將這種情況跟大家友情提示一下。」

不過，不少民眾都認為，發佈上述倡議書是提醒居民做好隔離的準備，引發一定程度的恐慌與憂慮。至於此前網上一度流傳，「上海中考（初中升高中的考試）過後會大規模封控」、「浦東浦西又要鴛鴦鍋封控和按區封控」等消息。「上海發佈」官方微信公眾號隨後回應稱，「沒有這回事，這就是謠言！」

責任編輯：易燕丹

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