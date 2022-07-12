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南海仲裁6周年 布林肯重申美菲共同防禦條約承諾 促中國遵國際法

國情動向 18:47 2022/07/12

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在南海仲裁案裁決6周年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，呼籲中國遵守國際法義務，停止挑釁行為。

布林肯又重申，若菲律賓軍事力量、船艦或飛機在南海受到武裝攻擊，將援引美國根據1951年《美菲共同防禦條約》第四條作出的共同防禦承諾。

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）周二（12日）表示，南海仲裁案裁決，將是其新政府在爭議海域的政策及行動基礎，不接受任何企圖破壞裁決的做法。菲律賓有民眾示威，數十人在中國領事館前抗議，要求北京尊重仲裁裁決，並要求總統小馬可斯捍衛該國在南海的主權權利等。

王毅：把南海建設成和平之海

中方尚未回應。中國國務委員兼外長王毅，周二在吉隆坡同馬來西亞外長賽夫丁會談後共同會見記者，提到加快推進「南海行為準則」磋商，共同把南海建設成為和平之海、合作之海。

中國外交部曾表示，美國等域外國家應尊重地區國家維護南海和平穩定的努力。中方敦促美國停止濫用國際法，停止使用武力或以武力相威脅，停止在南海挑釁滋事，遵守以《聯合國憲章》為核心的國際法，尊重中方在南海的主權和權益，不要在錯誤道路上越走越遠。中方將繼續堅定依法維護自己的主權、權益和安全，堅定維護與地區國家的友好合作關係，堅定維護南海的和平穩定。

2013年1月，菲律賓把南海爭議提交荷蘭海牙的常設仲裁法院，中方不接受、不參與仲裁。2016年，常設仲裁法院否定中國主張的九段線權利。中方指該裁決是無效的，沒有拘束力，中國不接受、不承認。

王毅轉訪菲律賓 小馬可斯：菲中關係不只南海爭端

王毅晤小馬可斯 稱中菲合作遠遠超越海上分歧

責任編輯：林佩怡

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