內地新增本土感染降至261宗 上海多55宗感染

內地周二（12日）新增57宗確診及204宗無症狀感染，總數261宗較上日回落。上海新增55宗感染和20個中風險區，12日至14日，大部分區域開展全域全員「3天2檢」。

內地新增57宗確診及204宗無症狀感染，分布在廣東、甘肅、安徽、上海、江蘇、山東、內蒙古、河南、海南、江西、廣西、福建，範圍波及12省。

其中，安徽新增7宗確診及3宗無症狀感染，均在宿州市泗縣，均在隔離管控中發現，社會面繼續清零。

河南新增3宗確診及22宗無症狀感染，2宗確診及22宗無症狀感染在駐馬店市，另有1宗確診在鄭州。舞鋼市持續加強社會面管控，私家車暫停上路行駛。

甘肅新增8宗確診及61宗無症狀感染，省會蘭州所有小區實行封閉式管理，全市人員非必要不離蘭。此外，蘭州市城區普通高中招生錄取工作將延期進行。

上海新增5宗確診及50宗無症狀感染，均在隔離管控中發現，當地新增20個中風險區。7月12日至14日，上海大部分區域開展全域全員「3天2檢」，此時正值高溫天氣，靜安區一封控小區緊急採購冰塊和工業風扇用於防暑降溫，對特殊的老弱病殘群體，小區安排工作人員上門核酸。

廣東新增16宗確診及6宗無症狀感染，分布在廣州、深圳、珠海、中山、清遠、佛山和東莞。珠海已於昨日宣布全市學校暫停線下教學和校外培訓活動。

珠海市疾控中心黨委書記梅文華昨日介紹，珠海本起疫情關聯到在園幼兒及教職工，個案活動涉及場所多，且人員密集，根據目前全球主要流行的Omicron毒株感染性強、傳播速度快的特征，經綜合研判，後續出現續發病例的可能性極大。

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責任編輯：尹航

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