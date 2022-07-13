  • 31°C
香港時間 : 2022713日 (三) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長三角拉動中國外貿增速回升 6月人民幣計進出口年增14.3％

經濟脈搏 10:08 2022/07/13

分享：

分享：

海關總署公布，6月份中國外貿進出口按年增長14.3％，受疫情影響最為嚴重的上海，6月份進出口已恢復正增長，當月按年增長9.6%、按月增長35.6%。上半年中國貨物進出口總值19.8萬億元，按年增長9.4%。其中，出口11.14萬億元，增長13.2%；進口8.66萬億元，增長4.8%。

上海6月份進出口恢復正增長 按月增速達35.6%

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，5、6月份外貿增速明顯回升。5月份以來，隨著國內疫情防控形勢總體向好，各項穩增長政策效應逐漸顯現，外貿企業復工復產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動全國外貿整體增速明顯回升。5月份中國外貿進出口按年增長9.5％，增速較4月份加快9.4個百分點，6月份增速進一步提升至14.3％。

上半年，上海、廣東、江蘇等經濟重鎮實施封控抗疫。李魁文介紹，部分區域進出口迅速恢復有力穩住了外貿基本盤，是拉動外貿增長的主要因素之一。他說，今年以來，長三角、珠三角、東北等地出現局部疫情，相關地區外貿進出口一度下滑，但可喜的是迅速克服了疫情影響，上述地區月度外貿進出口增速快速由負轉正、恢復向好，在展現地方外貿發展強大韌性的同時，也有力保住了全國外貿穩定增長的基本盤。5月份，長三角、珠三角、東北地區進出口按年分別增長4.8%、2.8%和12.2%，6月份增速進一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

上海1-5月外貿總值按年減2.8% 外資企業進出口跌

廣州一季度GDP增4%低於全國增速 進出口微增1%

國常會：加大金融扶持中小微企業 穩定重點行業進出口

具體看長三角地區，據海關統計，今年上半年，長三角地區三省一市合計進出口7.14萬億元，按年增長9.3%。其中，6月份進出口1.39萬億元，按年增長14.9%，高於同期全國整體增速0.6個百分點，對全國外貿增長的貢獻率接近4成。從具體省市看，6月份，安徽、江蘇、浙江進出口按年分別增長19.7%、17.5%、16%，分別高於同期全國整體增速5.4個、3.2個、1.7個百分點；特別是受疫情影響最為嚴重的上海，6月份進出口已恢復正增長，當月按年增長9.6%、按月增長35.6%。

李魁文表示，上半年中國外貿進出口展現出較強韌性，一季度平穩開局，5、6月份迅速扭轉了4月份增速下滑的趨勢，為全年外貿保穩提質打下了堅實的基礎。當前，新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，中國外貿發展仍面臨一些不穩定不確定因素，保穩提質還面臨不少壓力。但也要看到，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。隨著國家穩經濟一攬子政策措施的落地見效，復工復產有序推進，中國外貿仍有望繼續保持穩定增長。

海關總署還公布，上半年對美國進出口2.47萬億元，按年增長11.7%。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
外資 經濟數據及調查 經濟數據表現 進出口總額 進出口

上一篇文章

英國貿易救濟署建議 取消對中國鋼筋反傾銷措施

下一篇文章

美國香水業巨頭撤上海生產線 創辦人說受夠這問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Zara三大姐妹品牌撤出中國 內媒：追不上時代需求
Zara三大姐妹品牌撤出中國 內媒：追不上時代需求
日媒：過半日企感中國業務風險上升 最關注防疫政策
日媒：過半日企感中國業務風險上升 最關注防疫政策
受疫情拖累 機構普遍預測內地二季度GDP增速不到1%
受疫情拖累 機構普遍預測內地二季度GDP增速不到1%
從一櫃難求到打折扣 航運業超級旺季正走向終結？
從一櫃難求到打折扣 航運業超級旺季正走向終結？
內地上半年據估數百億元紡織服裝訂單轉移 下半年外流或加速？
內地上半年據估數百億元紡織服裝訂單轉移 下半年外流或加速？
美國香水業巨頭撤上海生產線 創辦人說受夠這問題
美國香水業巨頭撤上海生產線 創辦人說受夠這問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款